11.04.2019 10:00 526

Индивидуальный предприниматель Марина Малышева подала два заявления о включении долга перед ней в размере около 332 миллионов рублей в реестр требований кредиторов бывшего председателя совета директоров ООО "Микрофинансовая организация "Домашние деньги" (является одной из крупнейших микрофинансовых (МФО) компаний России) Евгения Бернштама, говорится в материалах Арбитражного суда Москвы.

Ранее три банка подали требования к Бернштаму в размере более 3,7 миллиарда рублей. ООО КБ "Интеркоммерц" заявило требование в размере 3,09 миллиарда рублей, ОАО КБ "МАСТ-Банк" — 399,1 миллиона рублей и ООО "О.К. Банк" — 265,3 миллиона рублей.

Столичный арбитраж 1 февраля по заявлению АКБ "Русский трастовый банк" ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Бернштама. Финансовым управляющим должника назначена Анна Витрик.

Также в производстве суда находятся на рассмотрении заявления Центрального банка (ЦБ) РФ и ООО "Коммерческий банк "Интеркоммерц" о банкротстве МФО "Домашние деньги".

В июне 2018 года МФО "Домашние деньги" по инициативе консультанта из аудиторско-консалтинговой фирмы КПМГ предложила держателям облигаций план реструктуризации выплат по облигациям. Он основывался на прогнозе по сборам от портфеля выданных займов и обязательстве КПМГ по поиску стратегического инвестора в проект.

"Вместе с тем план реструктуризации облигаций никоим образом не учитывал интересов кредиторов другого типа — как юридических, так и физических лиц, — заключивших с компанией договоры займа. Эти кредиторы посчитали инициативы КПМГ нарушающими их права и действия в интересах лишь одной группы кредиторов", — говорится в сообщении МФО.

Для предотвращения возможных судебных действий со стороны этой группы кредиторов компанией был проведен целый ряд переговоров, МФО намерена вернуть все заимствования с учётом интересов каждой группы кредиторов, сообщила тогда организация.

В марте 2017 года Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего председателя правления банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Имущество Бугаевского, оцениваемое на сумму свыше 100 миллионов рублей, ранее было арестовано по решению Басманного районного суда Москвы.

По версии следствия, в период с 21 по 25 января 2016 года Бугаевский произвел списание на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей данному банку, в сумме более 45 миллионов евро.

Арбитражный суд Москвы в апреле 2016 года признал КБ "Интеркоммерц" несостоятельным (банкротом).