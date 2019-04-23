23.04.2019 15:00 382

Имущество экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, признанного в марте 2017 года банкротом, будет выставлено на торги. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ». Информацию подтвердили в пресс-службе банка ВТБ.

Деньги, вырученные от реализации имущества, будут переданы кредиторам бизнесмена, который находится в розыске. Исмаилов больше всего задолжал трем структурам — БМ-банку (бывшему Банку Москвы, перешедшему в собственность ВТБ), кипрской компании Sezaria Limited и Deutsche Bank. Сумма задолженности перед тремя кредиторами превышает 30 млрд руб.

В списке недвижимости — квартиры Исмаилова в Москве и несколько домов и участков в Подмосковье. Так, экс-владельцу Черкизовского рынка принадлежат две квартиры в доме № 18 по Кутузовскому проспекту — шестикомнатная (158 кв. м) и пятикомнатная (132 кв. м). В этом доме в советское время проживала номенклатура СССР и согласно некоторым объявлениям стоимость пятикомнатной квартиры доходит до 90 млн руб.

В подмосковной Апрелевке у Исмаилова осталось два дома — трехэтажный площадью 1,1 тыс. кв. м, и двухэтажный, порядка 500 кв. м. Каждый из участков, на которых расположены дома, размером больше 3 тыс. кв. м и снабжаются частными газопроводами. В прошлом году певец Авраам Руссо, обвинивший Исмаилова в похищении, рассказывал, что похитители после избиения увезли его именно на дачу в Апрелевке.

В поселке Заречье Одинцовского района у Исмаилова двухкомнатная квартира площадью 350 кв. м. В Сколково у него нашелся земельный участок площадью 2,4 тыс. кв. м, оформленный под строительство гольф-клуба.

«В ближайшее время мы ожидаем реализации залогового имущества, принадлежащего Тельману Исмаилову, на торгах и рассчитываем на частичное погашение задолженности по соответствующим кредитам», — цитирует издание комментарий пресс-службы ВТБ.

Исмаилову, контролировавшему группу компаний АСТ, в 2009 году правоохранительные структуры предъявили претензии к работе его основного актива — Черкизовского рынка. Рынок был закрыт после обнаруженных там нарушений. В 2016 году по иску БМ-банка бизнесмен был признан банкротом. В декабре 2017 года Следственный комитет передал Генпрокуратуре материалы для международного розыска Исмаилова по линии Интерпола. СК обвиняет бизнесмена в организации убийства двух предпринимателей. План убийства, по версии следствия, Тельман Исмаилов разработал вместе с двумя братьями, Рафиком и Вагифом.

15 октября 2018 года бизнесмену было также предъявлено заочное обвинение в организации похищения певца Авраама Руссо. Как рассказывал артист, от него требовали отменить концерты и заключить контракты на концертную деятельность с Исмаиловым.

Георгий ТАДТАЕВ