14.05.2019 10:00 311

Гражданам, которым списали безнадежную задолженность, не придется платить 13% в бюджет и сталкиваться с претензиями налоговиков. Законопроект об отмене налога на доходы физлиц (НДФЛ) на списанные долги опубликован на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.

В каких случаях отменят налог

Как следует из законопроекта, налог отменят на любую задолженность перед юрлицами в следующих случаях:

банкротство должника;

истечение срока исковой давности;

прощение долга, перешедшего наследнику от умершего должника;

предоставление отступного в виде залога по договору;

списание части задолженности должнику в сложной финансовой ситуации, если сумма списания не превышает 0,5% капитала кредитора, по данным бухгалтерского баланса за последний финансовый год.

Между должником и кредитором не должно быть взаимозависимости и трудовых отношений за весь период задолженности. Взаимозависимых освободят от налога только в случае погашения задолженности.

Зачастую долг прощается, если клиент оказался в тяжелой жизненной ситуации. Банки периодически списывают долги пострадавших в чрезвычайных происшествиях. Например, Сбербанк пообещал списать задолженности по кредитам пострадавших в катастрофе SSJ100 в Шереметьево.

Налог держался год

Списанные долги признали доходом и обложили налогом с 2016 года. В Налоговый кодекс были внесены поправки, которые определяют прощенную задолженность как экономическую выгоду, с которой нужно заплатить 13% государству. Простив долг, кредитор должен известить об этом налоговую инспекцию, которая направит должнику требование об уплате налога. В 2017 году по итогам первого года работы закона банки начали массово сообщать ФНС о гражданах, чьи долги были признаны безнадежными, а операторы связи предупредили должников о налоговых последствиях. Если безнадежный должник не платит налог, к нему применяются традиционные ограничения для неплательщиков, включая отказ в выезде за границу.

Ситуация выглядит парадоксально, считает президент Национальной ассоциации коллекторских агентств Эльман Мехтиев. «Должнику простили долг по причине того, что у него нет денег для его оплаты. Он избавляется от одного долга и приобретает долг перед налоговой», — подчеркивает он. Задолженность могут простить, если от должника достаточно долго не поступало никаких платежей, а шансы взыскать средства — нулевые, объясняет Мехтиев.

Уже в 2017 году от нормы решили отказаться. Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал такие налоговые претензии «абсолютно бессмысленной вещью» и «несправедливой нагрузкой».

Путин тогда поручил отменить налог, спустя две недели в Налоговый кодекс были внесены поправки, освобождающие от налога, в том числе доходы от списания задолженности, возникшие до декабря 2017 года. В мае 2019 года Минфин опубликовал законопроект, закрепляющий это положение на постоянной основе.

Капля в море для банков

Сумму, в которую бюджету обойдется прощение налога, Путин не называл, однако, по его словам, «счет идет на миллиарды». Федеральная налоговая служба перенаправила запрос РБК в Минфин, министерство на вопросы в понедельник не ответило.

Должникам списывают не более 2,5 млрд руб. в год, приводит Мехтиев оценку ассоциации коллекторских агентств. «С учетом того, что кредитный портфель прирастает в год на 10–12 трлн руб., сумма прощения — это капля в море», — подчеркивает он. Списание кредита — это, по его словам, крайняя мера, к которой кредиторы прибегают в исключительных случаях.

Кроме того, расходы на администрирование подоходного налога со списанной задолженности часто превышают саму сумму долга, подчеркивает партнер и руководитель налоговой практики Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.

Для кредиторов это станет стимулом чаще прощать долги, считает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. «Простив долг, организация выступает налоговым агентом, что во многих случаях мешает списать задолженность. Кредитор, может быть, и готов был простить кредит, но избегает лишнего взаимодействия с налоговой», — пояснил Грибанов.

Изменения не создадут риска появления новых схем ухода от налогов, считают эксперты. «Налоговый кодекс разрешает учесть убытки от списания безнадежных долгов как расходы, и это не является схемой ухода от налогов», — пояснила РБК руководитель практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Галина Гамбург. Исключения составляют лишь случаи прощения задолженностей в связи с банкротствами физлиц, считает Болдинова из Five Stones Consulting. «Сама процедура банкротства физлиц, к сожалению, часто становится инструментом для различных злоупотреблений», — отметила эксперт.

Ольга АГЕЕВА

При участии: Евгения ЧЕРНЫШОВА