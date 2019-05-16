16.05.2019 08:40 204

Как выяснил "Ъ", распространение практики заключения договоров потребительского кредита с использованием простой электронной подписи вылилось в проблемы для клиентов банков. Такой подход хоть и ускоряет оформление, но в новинку для граждан и позволяет почти незаметно продавать им сопутствующие услуги, согласие на оказание которых подтверждается при помощи кода из СМС. В ЦБ призывают граждан быть внимательными и готовы реагировать на жалобы.

На портале «Банки.ру» появились жалобы на практику использования простой электронной подписи (ПЭП) при оформлении потребительских кредитов Почта-банком. Суть жалоб — заключение одновременно с договором кредита договоров на допуслуги, о которых заемщики не подозревали. При этом стоимость услуг включалась в тело кредита, существенно увеличивая его. При оформлении кредита с помощью ПЭП в офисе банка клиентам приходили СМС-сообщения примерно следующего содержания: «Код подтверждения 1234. Платеж "С заботой о Вас!", 3000 руб., комиссия 0 руб.». Клиенты утверждают, что сотрудники не объясняли им характер подключаемых услуг, а просили только назвать коды из приходящих СМС. В итоге граждане получали такие услуги, как «Гарантированная ставка», «Юрист-24», «Врач-24», «Личный врач», «Привет, сосед» и другие. По словам некоторых клиентов, сотрудники банка якобы утверждали, что подключение услуг обязательно.

Судя по отзывам, гражданам не предоставляли бумажных договоров с подробными условиями этих услуг. «Как раз удобно, чтобы клиенты не видели и не читали, что подписывают»,— написал в одной из жалоб клиент банка о применении электронной подписи. Почта-банк на эти отзывы ответил, что клиенты якобы были проинформированы об условиях продуктов, не уточняя, как именно (банк не ведет аудио- или видеофиксацию разговоров).

Возможность использовать простую электронную подпись при оформлении потребительских кредитов есть в Сбербанке, Альфа-банке, Московском кредитном банке, Райффайзенбанке, Ситибанке, Росбанке и ряде других. Но за последние месяцы "Ъ" не удалось обнаружить на портале «Банки.ру» и иных профильных форумах жалобы на этих участников рынка о навязывании допуслуг с применением простой электронной подписи.

В пресс-службе Почта-банка заявили "Ъ", что оформление простой электронной подписи не отменяет предоставление клиенту бумажного договора. Без согласия клиента банк никогда не добавляет дополнительные услуги. «Приобретение страховой или любой дополнительной услуги в Почта-банке — исключительно добровольное решение заемщика»,— пояснили в банке, добавив, что позволяют отказаться и вернуть средства не только по страховым, но и по другим продуктам. В банке также действует система депремирования сотрудников за некачественную продажу, что снижает риск навязывания сервисов и услуг. «С начала 2019 года порядка 50% заемщиков оформили кредит без приобретения каких-либо дополнительных услуг, 25% покупают один дополнительный продукт и еще 25% — по два-три продукта,— отметили там.— В банке действует ограничение на продажу не более трех дополнительных продуктов одному клиенту».

Управляющий партнер «ВМ-Право и Консалтинг» Владимир Чувашов поясняет, что само по себе использование электронной цифровой подписи при заключении кредитного договора с банком является законным средством подтверждения волеизъявления сторон. «А вот что касается дополнительных предложенных банком услуг, то здесь нужно изучать каждую ситуацию отдельно»,— указывает он. В частности, по его словам, права заемщика нарушены, если ему не объяснили, что он может отказаться от допуслуг. Руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов считает, что если сотрудники банка не разъяснили клиенту условия предоставления услуг, то он должен обращаться либо в контрольные органы, либо в суд.

В ЦБ на запрос "Ъ" ответили, что, несмотря на кажущуюся простоту использования аналогов собственноручной подписи, для заключения договора потребителю необходимо очень внимательно знакомиться как с текстом подписываемых таким образом документов, так и с порядком подтверждения своей личности при подписании электронных документов, в том числе с текстом электронных сообщений (например, СМС-сообщений), направляемых кредитором. При этом там отметили, что готовы рассматривать жалобы граждан и реагировать на них.

Вадим АРАПОВ, Виталий СОЛДАТСКИХ