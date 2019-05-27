27.05.2019 10:10 646

Сбербанк может создать новую IT-платформу для удаленного взаимодействия клиентов с независимыми инвестсоветниками. Сервис будет представлять собой интерфейс, выполняющий в онлайн-режиме задачи по техническому, юридическому, бухгалтерскому сопровождению бизнеса. Однако проблемой выглядит крайне ограниченный рынок самих независимых советников, и эксперты пока сомневаются, что проект Сбербанка сможет привлечь много игроков.

Сбербанк планирует разработать электронную платформу, на которой независимые инвестиционные советники (не являющиеся лицензированными профучастниками финансового рынка) смогут удаленно получать инфраструктурные решения для своего бизнеса. Об этом в рамках конференции «Российский фондовый рынок» в конце прошлой недели сообщил директор по развитию брокерского бизнеса Сбербанка Константин Шульга.

Идея в том, чтобы создать ресурс, к которому, с одной стороны, будут подключены клиенты брокера Сбербанка, с другой — независимые советники. Представители новой индустрии, таким образом, получат необходимые им для ведения бизнеса сервисы (бэк-офис, бухгалтерию, расчеты с клиентами, юридическое сопровождение деятельности и т. п.), а клиенты — возможность обращаться за инвестиционной рекомендацией к сторонним специалистам. Монетизация проекта будет двухуровневой, пояснил господин Шульга. «Возможно, это будет модель некоего участия в комиссионном вознаграждении, которое получает инвестсоветник, а также брокерская комиссия»,— сказал он. По его словам, о конкретных сроках реализации проекта речь пока не идет, сейчас с Национальной ассоциацией участников фондового рынка обсуждаются юридические и технологические аспекты. Объем необходимых вложений также уточняется.

Будет ли проект самостоятельным или реализован в рамках всеобщего «финансового супермаркета» — маркетплейса ЦБ, пока не решено. По словам господина Шульги, платформа отличается от того, что реализуется другими участниками рынка в рамках маркетплейса. Однако топ-менеджер допустил «возможность переговоров». Советник первого зампреда ЦБ Елена Чайковская, курирующая маркетплейс, сообщила "Ъ", что появление в проекте платформы сопутствующих сервисов, связанных в том числе с инвестконсультированием, возможно и даже ожидаемо. «Внешний периметр, который общается напрямую с клиентами, будет обрастать финансовым консалтингом. И скорее всего, в эту сторону будут мигрировать витрины»,— говорит она.

Возможность реализации идеи зависит прежде всего от наполняемости рынка, подчеркнул господин Шульга. Сейчас он крайне мал — всего 45 участников, подавляющее большинство которых сами брокеры (а значит, уже имеют необходимую инфраструктуру и, кроме того, не захотят делиться с конкурентом комиссиями). Институт же независимых (не имеющих лицензии ЦБ) советников до сих пор фактически не запущен.

«Если платформа будет реализовываться Сбербанком, это сильно поднимет кредит доверия к размещенным на ней советникам. Поэтому около 2 тыс. человек там точно может собраться в течение трех лет,— полагает основатель петербургского агентства независимых финансовых консультантов Sky Bond Константин Балабушко.— Но только если будет убрано требование о наличии внутреннего контролера, а сама платформа окажется достаточно функциональной».

Как уточняет исполнительный директор компании «Личный капитал» Ирина Гулевская, платформа может привлечь скорее «мелких ИП». Крупные консультанты самодостаточны. «У нас все свое: отдел маркетинга, бухгалтерия, юристы,— отмечает она.— Это могло бы нас заинтересовать, если бы платформа предоставляла доступ к различным брокерам. Если Сбербанк планирует остаться единственным партнером, вряд ли мы ею воспользуемся». При этом, учитывая принцип работы платформы, у небольших ИП есть реальный риск потери клиентов, так как они могут заметить более удобных или выгодных для себя консультантов с большим опытом работы, указывает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Остается открытым и вопрос оплаты услуг платформы. Если основную ее аудиторию составят небольшие участники, отмечает госпожа Гулевская, то «логичнее было бы сделать оплату только в виде комиссии со сделки, а не постоянный фикс, который многие ИП просто не смогут платить».

Мария САРЫЧЕВА, Вадим АРАПОВ