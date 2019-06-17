17.06.2019 10:00 403

Mail.ru Group представила своего голосового помощника «Марусю». Программа работает в тестовом режиме, сообщил Forbes пресс-секретарь Артем Попов.

Через «Марусю» можно слушать «Новости Mail.ru», заказать еду из Delivery Club или вызвать такси. В Mail.ru утверждают, что не станут ограничиваться только продуктами Mail.ru Group и рассматривают варианты интеграции с сервисами других компаний. «Мы считаем, что в первую очередь будет востребована интеграция с сервисами электронной коммерции, финансовыми сервисами и так называемыми uber-сервисами», — говорит Попов. По его словам, Mail.Ru Group вложила в проект $2 млн.

«Маруся» умеет искать нужную информацию в интернете, включать музыку на радио или из плейлиста пользователя во «ВКонтакте», рассказывать сказки ребенку, узнавать прогноз погоды, стоимость авиа и ж/д-билетов, расписание в кинотеатрах. Также у помощника есть команда «Маруся, запомни», которая позволит сохранять необходимую информацию в памяти ассистента. Основой для синтеза речи «Маруси» стал голос актрисы Елены Соловьевой.

«Мы обучаем нейросеть определять намерения пользователя и понимать вопросы, которые он задает. Алгоритмы поиска помогают нам извлекать важные факты из сказанного и формировать осмысленные ответы. Также глубокие сети обучаются распознаванию речи пользователя на миллионах примеров, что позволяет одинаково хорошо понимать различные особенности речи, варианты произношений и специфическую дикцию», — приводятся в пресс-релизе слова вице-президента Mail.ru Group Анны Артамоновой.

В компании пообещали, что арсенал навыков «Маруси» будет постоянно пополняться. Внешние разработчики могут по запросу получить доступ к платформе разработки навыков для «Маруси» на сайте проекта и принять участие в создании дополнительных сервисов.

«Различные исследования прогнозируют широкое распространение голосовых интерфейсов как наиболее естественных для человека. Рынок голосовых ассистентов — один из самых быстрорастущих сегментов российского IT-рынка. По нашей оценке, темпы роста рынка голосовых помощников превышают темпы роста IT-рынка в целом, потому мы видим в нем большой потенциал», — пояснила пресс-служба Mail.ru.

По данным исследования Juniper Research, к 2023 году в мире будет использоваться 8 млрд голосовых ассистентов, а рынок виртуальных ассистентов и навыков для них вырастет до $9 млрд с $1,7 млрд в 2017 году, по данным ResearchAndMarkets. В России свои голосовые помощники есть у «Яндекса» («Алиса») и у «Тинькофф». Последний запустил «Олега» 13 июня этого года.

Екатерина КИНЯКИНА, Forbes Staff

