26.06.2019 09:50 201

Курс биткоина впервые с января 2018 года превысил психологическую отметку в $12 тыс. Об этом свидетельствуют данные агрегатора CoinMarketCap.

Согласно CoinMarketCap, который высчитывает средний курс более чем по 20 биржам, к 08:14 мск стоимость биткоина была $12723. На одной из самых крупных по объему торгов бирже Binance биткоин подорожал до $12864.

До этого подорожание валюты зафиксировали 22 июня. Днем (16:00 мск) курс биткоина пробил отметку в $11 тыс., еще утром того же дня (07:55) он торговался за $10 тыс.

Максимальную историческую стоимость валюты зафиксировали в декабре 2017 года. Тогда цена за биткоин превысила $20 тыс. Затем он обвалился на 41% и в середине января 2018 года торговался по минимальной (с начала декабря) стоимости в $12 тыс.

Гаяна ДЕМУРИНА