В ГД внесен законопроект о сокращении срока хранения кредитной истории с 10 до 3 лет

05.07.2019 14:00 371

Парламент Республики Северная Осетия-Алания внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается сократить срок хранения кредитной истории с 10 до 3 лет. Текст документа опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Поправки предлагается внести в статью 7 Федерального закона "О кредитных историях".

Авторы законопроекта отмечают, что кредитование населения уже много лет остается наиболее активно развивающейся банковской операцией. Предоставление кредитных ресурсов физическим лицам стимулирует потребительский спрос, удовлетворяет потребности населения в товарах и услугах. При этом даже незначительные нарушения сроков выплат ложатся в основу отрицательной кредитной истории, а законодательно установленные условия ее хранения могут ограничить доступ к заемным финансовым средствам на 10 лет.

Кроме того, с введением в действие законодательных изменений, принятых в 2014 году, доступ к кредитной истории имеет работодатель субъекта кредитной истории. Низкая платежная дисциплина, выявленная по результатам проверки кредитной истории при приеме на работу, может повлиять на возможность трудоустроиться. Не будучи способными платить за кредит и потеряв возможность трудоустроиться, граждане оказываются в безвыходном положении. В связи с этим, как считают региональные депутаты, столь длительный срок хранения кредитной истории, и, как следствие, — нарушения экономической и социальной свободы граждан — субъектов кредитной истории, представляется необоснованным.