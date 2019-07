29.07.2019 17:00 505

Об изменениях в составе акционеров «Глобус Гурмэ» свидетельствуют данные кипрского реестра (головная структура ретейлера — STK Retail Holding Ltd). В последние годы основным акционером STK Retail Holding Ltd была компания Fosbourne Properties и одноименный траст, принадлежащие Хасису и его партнерам, но их совокупная доля сократилась с конца декабря 2018-го с 95,68% до 6%. Основное изменение связано со значительным сокращением пакета Льва Хасиса, рассказал РБК источник, близкий к компании. Еще один собеседник РБК, знакомый со сутью изменений, подтвердил, что бизнесмен уже снизил свою долю до «менее чем 6% в пользу менеджмента» ретейлера. По его информации, в ближайшее время «будет продан и оставшийся пакет».

Гендиректор «Глобус Гурмэ» Андрей Яковлев подтвердил РБК, что он и несколько других топ-менеджеров компании выкупили пакет Хасиса в рамках ранее заключенного опционного соглашения. «Лев Хасис уже много лет являлся «глубоко спящим акционером» и не принимал участия в управлении, — рассказывает Яковлев. — В итоге мы с партнерами реализовали право выкупа».

Кто еще стал акционером «Глобус Гурмэ»

Кроме изменений, касающихся Fosbourne, в числе акционеров STK Retail Holding Ltd, есть и другие. Еще одна компания, которая была в числе бенефициаров — Galdvir Holding Inc. — увеличила свою долю с 4,3% до 41,99%. В состав акционеров STK вошли Самвел Караханян (ему теперь принадлежит примерно 8% ретейлера) и компания Testino Ltd (43,99%). Караханян — президент коллегии адвокатов «Барщевский и партнеры» — подтвердил РБК, что является акционером «Глобус Гурмэ». Он уточнил, что является совладельцем уже несколько лет (когда именно он стал партнером сети, он не комментирует): ранее его доля была оформлена через Forbourne, сейчас — напрямую.

Никаких изменений в концепции сети, по словам Яковлева, не планируется. Сейчас «Глобус Гурмэ» насчитывает 8 традиционных гастрономов в Москве и Санкт-Петербурге, а также три магазина формата «Глобус Гурмэ Экспресс» в терминалах аэропорта «Шереметьево». «Мы осознаем, что мы нишевой проект с ограниченными возможностями по масштабированию, — рассказывал в одном из интервью Яковлев. Несмотря на санкции и снижение потребительской активности, значительных изменений в выручке ретейлера не было: например, оборот ООО «СТК» (операционная компания сети) в 2013-ом составил 3,144 млрд руб., а по итогам 2017-го (последние доступные данные СПАРК) — 3,466 млрд руб. «В 2017 году у нас был небольшой отток по количеству чеков, при этом выручка за год выросла, потому что вырос средний чек. При этом, мы точно знаем — наши клиенты остаются с нами», — отмечал Яковлев.

Лев Хасис от комментариев отказался. Как утверждает один из собеседников РБК, «Хасис потерял активный интерес к «классической рознице» и сейчас ему больше интересны проекты его работодателя — Сбербанка».

От ретейла до банка

Лев Хасис долгие годы был одной из ключевых фигур российского ретейла и сыграл «колоссальную роль в том, как рынок выглядит сейчас». С 1999 года он занимался развитием торгового дома «Перекресток», затем, после создания X5 Retail Group, с 2006 по 2011 годы занимал должность главного исполнительного директора. Помимо «Глобус Гурмэ» и Fauchon в числе личных розничных проектов Хасиса была сеть «Дейли» (продал ее в 2007 году). В 2011-ом Хасис продолжил заниматься ретейлом, но уже международным — почти два года он занимал должность старшего вице-президента американского Wal-Mart Stores Inc. В сентябре 2013-го Хасис стал первым зампредседателя правления Сбербанка и курирует блоки «Международные операции», «Технологии», «Сервисы» и др.

«Глобус Гурмэ» появился как совместный проект Льва Хасиса и Аркадия Новикова. В 2004-ом ресторатор приобрел франшизу французской сети гастрономических бутиков Hediard, а компания Льва Хасиса получила лицензию на открытие бутиков Fauchon. Тогда же бизнесмены и договорились о совместном управлении всеми проектами, а также развитии новой розничной сети. Первый гастроном «Глобус Гурмэ» появился в июне 2005-го на Большой Якиманке в ТЦ «Гиминей», затем в «Весне» на Новом Арбате, в «Жукоffка Плаза» на знаменитом Рублево-Успенском шоссе и других премиальных локациях. Как было распределено владение в компании бизнесмены официально не раскрывали, но к 2007-ом году в числе акционеров были компания Fosbourne (56% было у Хасиса, еще 44% — у бывшего топ-менеджера Альфа-банка и «Уралсиба» Евгения Бернштама), Аркадий Новиков и менеджмент сетей. Тогда же стало известно о выходе Новикова из проекта, который к тому моменту, как утверждали источники из его окружения — «устал от магазинов» и решил сконцентрироваться на ресторанном бизнесе.

Практически сразу с момента появления «Глобус Гурмэ» ее владельцы не исключали продажи или партнерства. Еще в 2005-ом сам Хасис рассказывал, что «Глобус Гурмэ» может в течение «пары лет и когда выручка превысит сотни миллионов долларов» войти в состав торгового дома «Перекресток» (в последствии — X5 Retail Group) — которым он же и руководил. Как рассказывал топ-менеджер, решение о создании «Глобус Гурмэ» обсуждалось на уровне акционеров «Перекрестка». «Рабочее название дорогих супермаркетов даже звучало сначала как «Перекресток Гурме», — рассказывал бизнесмен. Но руководство торгового дома решило, что старт новых сетей должен осуществляться вне «Перекрестка», чтобы не отвлекать ресурсы и не разочаровывать инвесторов в случае неудачи. В 2007-ом сделка с X5 Retail Group действительно выносилась на обсуждение комитета набсовета ретейлера, но не получила одобрения. В этот период Хасис и Бернштам оценивали 100% бизнеса примерно в $60 млн. В 2008-ом интерес к «Глобус Гурмэ» проявляли экс-владельцы «Экспобанка» Андрей Вдовин, Кирилл Якубовский, Павел Масловский и Питер Хамбро (они же стали в последствии основными акционерами «Азбуки вкуса»). Но в итоге стороны разошлись в оценке стоимости.

Несколько лет назад, как утверждает источник РБК, близкий к компании, из числа акционеров Fosbourne вышел Бернштам.

Ирина ПАРФЕНТЬЕВА

При участии: Галина КАЗАКУЛОВА