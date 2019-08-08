08.08.2019 10:20 455

Совладельца «Альфа-групп» миллиардера Михаила Фридмана вызвали в испанский суд – он будет допрошен по делу о коррупции, рыночных махинациях, мошенничестве при банкротстве и неправомерном использовании активов. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на документ Национального суда Испании.

В документе говорится, что Фридман обвиняется в том, что он руководил «серией действий, которые привели к банкротству испанской компании Zed Worldwide SA… для того, чтобы купить ее по смехотворно низкой цене, намного ниже рыночной».

Как отмечает Национальный суд, Фридман был акционером и кредитором Zed Worldwide, испанской телеком-компании, которая подала на банкротство в ноябре 2016 года. У него было «привилегированное положение для любых решений внутри группы», говорится в документе, который цитирует AFP.

По версии антикоррупционного прокурора Хосе Гринды, который на прошлой неделе попросил судью Мануэля Гарсию-Кастельона вызвать Фридмана в суд, оператор мобильной связи «Вымпелком», которого контролировал Фридман, внезапно изменил контракты с российской «дочкой» Zed, в результате лишив испанскую компанию значительной выручки. В свое время именно эти контракты увеличили выручку Zed до такой степени, что компания начала планировать размещение на NASDAQ, а также брать займы на €140 млн, причем часть из этих займов была предоставлена банком, который контролировал Фридман, пересказывает AFP позицию стороны обвинения. Фридман «знал, что Zed не сможет заплатить по этим займам в случае, если потоки выручки с российского рынка значительно сократятся», считают обвинители. Сторона обвинения добавляет, что всего через четыре месяца после того, как Zed подала на банкротство в июне 2016 года, Фридман предложил выкупить всю компанию за €20 млн. Сделка в итоге не состоялась.

Фридман весной 2017 года подал в суд на газету «Ведомости» после статьи о расследовании вывода денег из Zed+ (была образована в 2013-м для объединения активов Zed WorldWide и контент-провайдеров «Вымпелкома» — ЗАО «Темафон» и ЗАО «Тематика»). Статья вышла под заголовком «Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о «русской мафии». Фридман утверждал, что статья содержит недостоверные утверждения, и вопросов от газеты он не получал. В итоге газета признала ошибку, и дело закончилось мировым соглашением.

В ноябре того же года Фридман направил в испанскую прокуратуру заявление, в котором опровергал свою связь с банкротством Zed Worldwidе. Издание El Pais на прошлой неделе писало , что «недавний полицейский отчет ставит под сомнение эту версию после детального анализа работы компании Zed, электронных писем и переписки в WhatsApp».