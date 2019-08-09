09.08.2019 10:00 627

«Сбербанк» и ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» обратились в правительство с предложением рассмотреть возможность инвестиций госбанка в дочернюю компанию студии. Минкультуры, которому подведомствен «Союзмультфильм», и Минэкономразвития поддержали эту инициативу, следует из письма вице-премьера Антона Силуанова Дмитрию Медведеву, с которым ознакомился РБК.

Сделка может пройти по следующему сценарию:

Сбербанк получит 80% в ООО «Союзмультфильм», дочерней компании ФГУП. За счет взноса банка уставной капитал общества, сейчас составляющий 10 тыс. руб., будет увеличен. Деньги будут направлены на развитие студии.

Затем ФГУП, включенный в список на приватизацию 2017-19 годов, будет преобразован в АО, которое затем может быть приватизировано в пользу Сбербанка. У государства в лице Росимущества в случае реализации этой схемы останется не менее 25% + 1 акции компании. Права на результаты интеллектуальной деятельности ФГУПа должны остаться в собственности государства.

Предправления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева подтвердила, что ФГУП планирует создать СП со Сбербанком на базе дочернего ООО «Союзмультфильм». Вместе с банком студия разработает стратегию развития анимационной отрасли и займется созданием анимационного кластера на базе «Союзмультфильма», уточнила Слащева. Размер инвестиций Сбербанка, по ее словам, еще не определен.

Такие планы по созданию СП на базе ООО «Союзмультфильм» действительно обсуждаются, это один из возможных вариантов развития проекта, сообщил представитель Сбербанка, добавив, что «конкретные решения» будут определены после разработки стратегии анимационной отрасли.

Что даст студии новый собственник

Сделка со Сбербанком позволит «Союзмультфильму» привлечь инвестиции для развития. В 2018 году ФГУП был операционно убыточен, свидетельствует его отчетность по РБСУ из базы СПАРК. При выручке 193,8 млн руб. убыток от основной деятельности равнялся 170,1 млн руб. Лишь за счет «прочих доходов», в которые включаются и субсидии из бюджета, «Союзмультфильм» зафиксировал чистую прибыль 1,4 млн руб. На самой студии уточняют, что ФГУПа в 2018 году получил 1,4 млн руб. операционной прибыли без учета расходов на поддержание технопарка, который субсидируется Минкультуры и правительством Москвы

По собственным данным студии, основную часть ее выручки — 70% — обеспечивают лицензионные сборы за использование образов героев мультфильмов, 20% приходятся на реализацию медийных прав на так называемую «золотую коллекцию» (самых известных анимационных лент, снятых еще в советские годы) и новые фильмы, оставшиеся 10% приносят спецпроекты и мероприятия.

После многолетнего простоя «Союзмультфильм» возобновил производство новых фильмов: сейчас в работе семь сериальных проектов. Их съемки на 60% субсидирует Минкультуры, остальные 40% студия должна привлечь самостоятельно, рассказывала в мае 2018 года в интервью РБК Слащева.

В 2018 году Минкультуры перечислило «Союзмультфильму» из федерального бюджета 174,9 млн руб., в 2019-м — 147,6 млн руб., следует из материалов портала «Электронный бюджет». Эти средства, как уточняют в «Союзмультфильме», были выделены не только на производство, но и на модернизацию и капремонт зданий, находящихся в хозяйственном ведении студии, и эксплуатацию имущественного комплекса.

Среди показателей результативности студии указаны производство в 2019 году анимационных фильмов общей продолжительностью не менее 200 минут, реставрация старых фильмов общей продолжительностью до 9 часов, участие 20 фильмов в конкурсных и внеконкурсных программах различных кинофестивалей и не менее пяти номинаций.

На базе «Союзмультфильма» должен быть создан и анимационный технопарк — такое поручение президент Владимир Путин дал еще в 2017 году. В прошлогоднем интервью РБК Слащева рассказывала, что студия уже стала московским технопарком, а чтобы получить статус федерального технопарка необходимо внести поправки в закон «Об инновационном центре «Сколково» — тогда «Союзмультфильм» стал бы его резидентом, не меняя своей прописки на улице Королева.

Как Сбербанк инвестирует в медиабизнес

Став одним из собственников «Союзмультфильма», Сбербанк продолжит инвестировать в медиабизнес и индустрию развлечений. В апреле госбанк объявил о покупке 46.5% Rambler Group Александра Мамута. В сделку войдут онлайн-кинотеатр Okko, порталы Rambler, Afisha.Ru, блог-платформа LiveJournal.com, интернет-издания Lenta.Ru, Gazeta.Ru, Championat.Com, информационное агентство Rambler News Service и др.

Предправления Сбербанка Герман Греф тогда объяснил вхождение в Rambler Group возможностью обогатить экосистему банка «уникальным сочетанием кино, контента, новостей и других сервисов».

В июле банк анонсировал приход в сентябре Марины Жигаловой-Озкан, с 2006 года возглавлявшей российский офис Walt Disney Co. Новый топ-менеджер в ранге старшего вице-президента будет отвечать за департамент маркетинга, рекламы и коммуникаций Сбербанка.

У российской анимации большой потенциал, отмечает представитель Сбербанка. По его словам, партнерство с «Союзмультфильмом» и совместная работа над созданием анимационного кластера «позволит построить крупнейшую креативную платформу для производства медиаконтента мирового уровня». Сейчас Сбербанк занимается застройкой Рублево-Архангельского — принадлежащей кредитной организации территории площадью 461 га на Западе Москвы. А банк развивает и насыщает полезным контентом свою экосистему, добавляет его представитель.

Сергей СОБОЛЕВ