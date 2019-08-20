20.08.2019 09:00 308

Совет директоров Qiwi рекомендовал компании избавиться от «Рокетбанка» после того, как его убыток достиг миллиарда рублей за полгода. Пока его инвестором планирует остаться один из основателей Qiwi Сергей Солонин, говорит источник Forbes.

Совет директоров Qiwi рекомендовал менеджменту продать «банк для хипстеров» «Рокетбанк» из-за его убытков. По итогам первого полугодия необанк, который фактически банком не является, а представляет собой мобильное приложение, принес компании убыток в миллиард рублей, следует из отчетности Qiwi.

«Рокетбанк» достался Qiwi в результате санации банка «ФК Открытие», компания получила бренд, программное и аппаратное обеспечение, заплатив «Открытию» 700 млн рублей. В периметр сделки также входил банковский сервис «Точка».

Сделку закрыли в июле 2018 года, а уже к концу года клиенты, персонал и бизнес-процессы «Рокетбанка» были переведены в Qiwi. Всю первую половину 2019 года менеджеры Qiwi работали над стратегией «Рокетбанка», пытались вписать его в «широкую экосистему Qiwi», но в итоге пришли к выводу, что лучше сделать из «Рокетбанка» отдельный проект. «Это может быть связано с тем, что KPI менеджмента привязан к курсу акций Qiwi, а «Рокетбанк» — пятилетний инвестпроект с непонятными перспективами», — говорит собеседник Forbes в Qiwi.

В марте 2019 года «Рокетбанк» покинули трое его основателей — Олег Козырев, Алексей Колесников и Михаил Провизион. Компанию возглавила выходец из EY Анастасия Ускова, занимавшая до этого в компании должность операционного директора. Уход основателей был частью сделки по продаже «Рокетбанка» Qiwi, писал The Bell со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.

По итогам прошлого года убыток «Рокетбанка» составил 1 млрд рублей, тогда потери были связаны с переводом процессов в контур Qiwi. Потери за первое полугодие 2019 года сравнялись с убытком за весь прошлый год. Только за второй квартал необанк потерял 511 млн рублей. На этот раз убытки связаны с ростом расходов на привлечение клиентов, сказала Forbes IR-директор Qiwi Варвара Киселева. «В целом убытки «Рокетбанка» формируются по трем статьям — затраты на персонал, привлечение клиентов и дебетовые платежи клиентам. Выручка — это интерчендж (комиссии платежных систем) и доходы от размещения средств клиентов. Детально разбивку мы не раскрываем», — отметила она. В начале 2019 года бывший финансовый директор компании Алексей Караваев говорил, что по итогам первого полугодия 2019 года ожидает от «Рокетбанка» убыток более 1 млрд рублей.

С момента основания «Рокетбанка» конкуренция в сегменте дебетовых карт существенно обострилась: многие предложения, будучи уникальными в 2013-2014 годах, сегодня представлены повсеместно, объясняет руководитель направления банковских рейтингов НКР Михаил Доронкин. Кроме того, бренд «Рокетбанка» не обрел заметного признания за время существования, неудачные партнерства с банками (в 2016-м – Интеркоммерц, в 2017- Открытие) не добавили лояльности клиентов, указывает он. Для того, чтобы сегодня создать реальную конкуренцию ведущим игрокам рынка дебетовых карт, необходимо либо масштабное развитие и продвижение существующего продукта, включая демпинг, а это дорого, либо развитие и формирование своей уникальной ниши и продуктов, а это рискованно, считает Доронкин.

Теперь «Рокетбанк» станет отдельным юрлицом. При этом основатель и акционер Qiwi Сергей Солонин планирует остаться инвестором проекта, говорит собеседник Forbes, близкий к бизнесмену. Сам Солонин свои планы относительно «Рокетбанка» не комментирует.

«Профиль у потенциального инвестора «Рокетбанка» отличается от того, кто интересуется вложениями в Qiwi, — сказал Солонин Forbes. — Для «Рокетбанка» нужны другие деньги, у него другие риски. Мы считаем, что управлять «Рокетбанком» как отдельным проектом будет проще». По его словам,

убыточность на довольно длинном горизонте — это классическая модель необанка, который работает только с дебетовыми картами. «Модель надо докручивать, увеличивать активность клиентов, расширять масштаб, но все это будет делаться уже не на деньги Qiwi», — отметил он.

Солонин затруднился ответить, будет ли будущая сделка по продаже «Рокетбанка» безденежной или денежной — сначала, по его словам, необходимо провести оценку бизнеса. «Эта сделка будет похожа на то, что делают Mail.ru Group, «Яндекс», которые также выводят венчурные проекты за пределы», — ожидает Солонин. В июле 2019 года Mail.ru вывел за периметр 51% в киберспортивном холдинге Esforce, передав ее производителю компьютерных игр Modern Pick. Эта сделка была безденежной — взамен Mail.ru получил долю в Modern Pick. В конце июля Mail.ru создала со Сбербанком совместное предприятие, куда вывела 100% акций сервиса доставки еды Delivery Club и 22.7% сервиса по заказу такси «Ситимобил».

Юлия ТИТОВА, Forbes Staff

