20.08.2019 09:20 277

Новая структура заработала при свердловском областном фонде поддержки малого предпринимательства. Ее основная задача — упаковывать и продавать франшизы местных компаний.



Франчайзинг, или франшиза — передача бренда и бизнес-модели партнеру на льготных условиях. И тому уже не придется начинать все сначала и раскручивать новую марку. Уже готов реестр франшиз, в котором 33 бренда и один франшизный пакет. Еще пять в разработке. Продажи начнутся в 2020 году.

Уральцы собираются тиражировать авторские кофейни-пекарни, барбершопы и коммерческую сантехслужбу. В России франчайзинг развит в основном в торговле, общепите и сфере услуг. По оценке регионального представителя Российской ассоциации франчайзинга Андрея Разуваева, возможен рост этого направления в риелторской деятельности, ЖКХ, b&b услугах, аутсорсинге технического персонала, придорожном и отельном бизнесе.

Сегодня на рынке действует примерно 2000 концепций. Но малому бизнесу, особенно в регионах, остро не хватает информации, где купить качественную франшизу. Услуги консультантов дороги. И риск приобрести что-то с "кладбища" брендов очень велик. Потому и включили франчайзинг в нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Свердловская область первой начала реализацию этого направления господдержки, утверждает Разуваев. По словам Валерия Пиличева, и.о. директора свердловского фонда поддержки предпринимательства, запросы на франчайзинг поступают в основном от молодежи, поскольку эта модель позволяет открыть свое дело при небольших вложениях и пройти "зону смерти" (первые три года) с наименьшими потерями. А также от владельцев налаженного бизнеса, которые собираются расширяться.

Обратившись в центр франчайзинга, они не только получат экспертную команду, но и смогут сэкономить. Придется заплатить только за первичный аудит — 30-35 тысяч рублей. Если идея окажется интересной, фонд заключит договор с "упаковщиками" франшиз — на рынке такая услуга оценивается в 270-600 тысяч.

Ключевое условие — головная компания должна быть зарегистрирована в области. Тем, кто захочет приобрести региональную франшизу, фонд предоставит займы на отдельных условиях.

Наталия ШВАБАУЭР (Свердловская область)

