22.08.2019 08:30 329

Стремясь получить с клиента больше денег, псевдоюристы, обещающие вернуть средства от банка, начали требовать у кредитных организаций перечислять их на счета предоплаченных карт. Они привязывают карты к своим номерам телефонов, и клиент просто не знает, поступали ли от банка какие-либо средства и в каком объеме. Юристы указывают, что такие действия компаний являются мошенничеством, и советуют гражданам обращаться в правоохранительные органы.

О том, что компании, оказывающие псевдоюридические услуги, нашли новый способ обогатиться за счет банковских клиентов, рассказали "Ъ" в неофициальных беседах банкиры. В основном такие компании специализируются на возврате страховок, которые клиенты покупают при оформлении кредита (см. "Ъ" от 14 декабря 2017 года ). После того как такие юристы получают от клиента все необходимые данные, они убеждают его, что будет удобнее открыть предоплаченную карту в TalkBank, на которую потом банк и перечислит деньги. Либо самостоятельно, по сути без ведома клиента, выпускают их, поскольку выпуск такой карты проходит по упрощенной идентификации, то есть требуются только паспортные данные клиента и номер телефона для ее привязки.

Как рассказал один из собеседников "Ъ", карту сотрудники юрфирм привязывают к своему номеру телефона, таким образом лишая клиента возможности контроля поступления денежных средств.

От имени клиента юрфирмы подают распоряжение в банк на перечисление денежных средств на данные карты. «И после того как кредитная организация переводит средства, они могут забрать их значительную часть, а потом еще и получить от клиента оговоренное договором вознаграждение»,— поясняет он. При этом если банк все же перечисляет средства на счет самого клиента, то юрфирмы подают иски в суд, что не было исполнено требование о перечислении денег, так как они были возвращены не туда, куда указывал клиент. «Поскольку по ряду заявлений у нас возникли сомнения, то мы перечислили средства клиенту на счет в нашем банке, после чего получили уже несколько исков»,— поясняет собеседник "Ъ". В TalkBank не ответили на запрос "Ъ" относительно схемы выпуска карт.

Банкиры указывают, что не могут не исполнить распоряжение клиента о переводе денежных средств. По словам главы департамента правового обеспечения ХКФ-банка Александра Гонтаренко, если по доверенности клиента его представитель указывает реквизиты для перечисления денег, то банк перечисляет средства на указанный счет.

«У нас нет правовых оснований для неисполнения данного распоряжения, но банк всегда смотрит, чтобы этот счет был открыт на имя клиента,— добавляет он.— Таким образом банк возвращает средства именно клиенту, а не третьему лицу». «Клиентам не стоит соглашаться на перечисления средств в банки, где у них нет счетов,— отмечает зампред правления "Ренессанс кредита" Сергей Королев.— Это несет в себе риски полного неполучения денег».

По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, при обращении к «расстрахователям» граждане не только не получают обещанного, но и приобретают немало проблем.

«Сейчас же банки, симулируя законопослушность, отчего-то верят заявлениям, в которых указано, что сам потребитель распорядился возвращать деньги на стороннюю карту»,— отмечает она. Довольно абсурдно, что при выдаче кредита заемщика перепроверяют несколько раз и берут паузу на одобрение, но когда возникает такая подозрительная схема, никому не приходит в голову поинтересоваться у потребителя, а точно ли он такие распоряжения давал, заключает госпожа Лазарева.

Юристы отмечают, что данные действия подпадают под признаки мошенничества. «Если в результате претензионно-исковой работы юриста деньги за страховку не поступят клиенту, он может добиваться расторжения договора оказания юридических услуг, а также требовать возмещения убытков в виде оплаты услуг юриста в том случае, если договор предусматривал в качестве обязательного условия возврат денег»,— говорит партнер PB Legal Алан Байрамкулов. При этом, по его словам, если имеется информация, что деньги поступили на счет такого юриста, гражданину стоит подать заявление о возбуждении уголовного дела по статье «мошенничество». «В таком случае следственные органы смогут доказать факт хищения и обмана со стороны юриста, например, посредством направления запроса в банк об информации по движению "страховой" суммы»,— говорит он. По словам главы «Юридического бюро №1» Юлии Комбаровой, чтобы избежать подобного мошенничества, гражданам в договоре следует указать счет для зачисления денег, а также ограничить действие нотариальной доверенности исключительно подачей документов, без права подписи.

Светлана САМУСЕВА