22.08.2019 10:20 353

Арбитражный суд Москвы отказал в ходатайстве госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) об аресте имущества девятнадцати контролировавших АКБ «Финпромбанк» лиц на сумму 29,5 миллиарда рублей, говорится в определении суда.

Заявление о принятии обеспечительных мер мотивировано значительным размером субсидиарной ответственности ответчиков. Непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта о взыскании с ответчиков суммы субсидиарной ответственности, считает АСВ.

Столичный арбитраж отметил, что все доводы заявителя, приведенные в обоснование необходимости принятия обеспечительных мер, носят предположительный характер и не являются достаточными основаниями для принятия запрашиваемой АСВ обеспечительной меры. Заявителем не представлено доказательств того, что ответчики предпринимают меры к реализации, а также сокрытию имущества, говорится в определении первой инстанции.

Требование об аресте имущества было заявлено в рамках иска АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка его бывших руководителей и взыскании с них 29,5 миллиарда рублей.

Ранее АСВ сообщило, что в ходе конкурсного производства было установлено, что с 1 сентября 2014 года по 19 сентября 2016 года контролирующими банк лицами совершались действия по выводу из него ликвидных активов и замещению их на невозвратную ссудную задолженность физических лиц и технических юрлиц. Эти лица не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволяющими обслуживать ссудную задолженность.

Также в заявлении конкурсного управляющего говорится об «иных сделках, ухудшивших финансовое положение банка». Кроме того, руководителем Финпромбанка не предпринимались предусмотренные законодательством меры по предупреждению банкротства кредитной организации.

В результате действий контролировавших банк лиц, а также их бездействия произошло, по мнению АСВ, существенное ухудшение финансового положения банка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.

Арбитражный суд Москвы 24 октября 2016 года признал Финпромбанк банкротом.