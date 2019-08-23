23.08.2019 09:10 376

Крупные банки один за другим удешевляют кредиты на покупку жилья — ставки снизили 18 из 20 крупнейших по величине ипотечного портфеля кредитных организаций. Но спешить с ипотекой не стоит, предупреждают эксперты: удачный момент, по их данным, для покупки жилья еще впереди.

C начала августа ставки снизились в 18 из топ-20 банков по величине ипотечного портфеля, обратили внимание «Ведомости». Ставки снизили ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, Абсолют банк, Промсвязьбанк, Росбанк, «ФК Открытие», Альфа-банк, «Возрождение» и другие.

Только на текущей неделе ипотека подешевела в «Уралсибе» и Связь-банке, а Райффайзенбанк снизил ставки второй раз за август. В среднем снижение ставок составило 0,2–0,5%. Кроме того, Газпромбанк и Абсолют банк готовят снижение ставок по всем или отдельным программам ипотечного кредитования уже в ближайшие дни, рассказали «Ведомостям» их представители. Московский кредитный банк планирует снизить ставки по ипотеке в среднем на 1% до конца августа, заявил директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин.

Из крупных игроков менять ипотечные ставки в августе не стал банк Дом.РФ, поскольку в июле опустил их сразу на 1%, отмечают «Ведомости».

Почему банки снижают ставки?

Падение ставок приобрело массовый характер после повторного снижения ключевой ставки ЦБ — до 7,25% в конце июля. В общении с «Ведомостями» банкиры «хором называют» действия регулятора основной причиной нынешнего падения стоимости ипотеки. «Динамика ключевой ставки побуждает многих участников рынка играть на понижение. Мы также следим за ее динамикой и развитием макроэкономической ситуации и учитываем это, изменяя ставки ипотечных продуктов», — сказала газете руководитель отдела сопровождения и развития обеспеченных кредитных продуктов Райффайзенбанка Оксана Матюшенко.

Снижать ставки банкам позволяет удешевление фондирования прежде всего за счет подешевевших вкладов населения, отметили в разговорах с газетой банковские аналитики. Одной из причин также может быть национальный проект повышения доступности жилья, исполнение которого заставляет крупнейшие госбанки активно снижать ставки ипотеки, задавая тренд всему рынку, сказала «Ведомостям» предправления «Абсолют банка» Татьяна Ушкова.

Брать ли сейчас ипотеку?

Простор для снижения ипотечных ставок в стабильной ситуации у банков есть, так что срочно бежать в банк за подешевевшим кредитом на жилье сейчас не обязательно, пишут «Ведомости». Пока нет санкций, спешить с ипотекой не стоит и по другой причине — что цены на жилье в ближайшие месяцы вряд ли заметно вырастут, отмечает газета со ссылкой на экспертов рынка недвижимости.

Более того, к концу года цены на квадратные метры на московском рынке жилья могут неявно снизиться на 5–10%. «Это произойдет за счет скидок застройщиков на квартиры в новостройках (во второй половине года ожидается провал спроса после ажиотажа вокруг перехода застройщиков на эскроу-счета), а также за счет увеличения глубины торга на вторичном рынке», — объяснил «Ведомостям» руководитель портала irn.ru Олег Репченко.

Для массовой активизации покупателей понадобится довести ипотечные ставки до 8,5–9% годовых, сказала газете управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

Александр ПЯТИН, Forbes Staff

