23.08.2019 09:30 358

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) выходят из инвестиций в акции и распродают крупные пакеты долевых инструментов, которые покупались в предыдущие годы, до санации ЦБ ряда частных банков. Об этом сообщает «Коммерсант».

Так, НПФ «Будущее» сократил свои вложения в акции «М.Видео» до 4,9%, следует из раскрытия ретейлера. Сократил до 4,8% вложения в эти акции НПФ «Сафмар», свидетельствуют данные. Ранее вложения в эти бумаги в фонде объясняли «ростом в секторе розничной торговли электроникой», «устойчивыми финансовыми показателями» ретейлера, а также «хорошим потенциалом роста» стоимости акций.

Кроме акций «М.Видео» фонды, входящие в пенсионную группу «Региона», продали акции Объединенной вагонной компании почти на 10 млрд рублей. Ранее сообщалось, что этот фонд избавился почти от всех акций ВТБ, которые составляли 3% от аккумулированных этим фондом пенсионных накоплений. По словам представителя пенсионного дивизиона ГК «Регион», фонды планируют сокращать инвестиции в крупные пакеты акций, сделанные прошлыми владельцами и менеджментом НПФ. Инвестиционная политика фондов, утвержденная новым акционером, предусматривает сокращение доли рисковых активов, к которым, в частности, относятся акции, заявил он.

Эксперты видят причину сокращения вложений в акции новыми собственниками и менеджментом ряда фондов прежде всего в расчистке балансов НПФ.