26.08.2019 08:50 290

Минфин впервые оценил объем неэффективных льгот для бизнеса. В целом положительно повлияли на местные бюджеты региональные преференции по налогам на прибыль и имущество на сумму всего 87 млрд рублей, следует из расчетов ведомства за 2018 год, которые проанализировали «Известия». При этом в общей сложности льготы по двум видам сбора обошлись субъектам в 253 млрд рублей. Таким образом, согласно методологии правительства, эффективными оказались лишь 34% преференций. В Минфине «Известиям» сообщили, что эти оценки будут учтены в межбюджетных отношениях. Эксперты считают, что неэффективные льготы в перспективе необходимо исключит. По оценкам Министерства финансов, к 2021 году объем льгот должен будет сократиться на 35% — до 165 млрд рублей.

Льгота едет в Тамбов

Больше всего эффективных льгот зафиксировано в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Ленинградской области — 15,7, 12,3 и 4,4 млрд рублей соответственно. При этом в общей сложности послабления обошлись бюджетам этих регионов в 15,8, 31,5 и 9,5 млрд рублей, говорится в статистике Минфина. В 38 регионах, включая столицу, льготы не принесли бюджетам дополнительных доходов. В оставшихся положительный эффект был незначительным.

Лидируют по общей сумме выданных преференций Москва, где они стоили бюджету 44 млрд рублей, а также уже упомянутые Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО. В Ленобласти сообщили, что оказывают господдержку прежде всего инвесторам в экономику региона. В качестве удачных примеров предоставления льгот там привели табачную фабрику «Филипп Моррис Ижора», завод Nokian Tyres, производителя бумаги International Paper. Сейчас они уже не получают льгот, но платят налоги, уточнили в правительстве Ленобласти.

В пресс-службах правительства других упомянутых регионов на просьбу «Известий» прокомментировать оценки Минфина и привести примеры, когда преференции принесли бюджету прибыль, не ответили.

В правительстве Челябинской области в качестве позитивного примера привели частные индустриальные парки «ММК-Индустриальный парк» и «Станкомаш». В Тамбовской — мясоперерабатывающий комбинат «Максимовский», «Токаревскую птицефабрику», «Тамбовский бекон», «Тамбовскую индейку» и ряд других. В правительствах Башкортостана, Нижегородской и Орловской областей сообщили, что сведения о получателях льгот закрыты, однако этот вид господдержки помог привлечь допинвестиции в регион и создать новые рабочие места.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

Право получить льготы по налогам на прибыль и на имущество имеют лишь отдельные категории плательщиков. К ним относятся фармкомпании, инновационные организации, резиденты ОЭЗ или ТОР, обладатели специнвестконтрактов, социальные предприятия (например, предоставляющие образовательные или медицинские услуги) и ряд других. Субъекты РФ могут уменьшить региональную часть ставки по налогу на прибыль с 17 до 13,5% (до 12,5% в 2017‒2020 годах). Максимальный уровень выплаты по налогу на имущество — 2,2% от стоимости актива. Регионы вправе обнулять этот вид сбора.

Преференции по налогам на прибыль и на имущество предназначены для ускорения роста экономики и инвестиций — так называемые стимулирующие льготы, следует из методологии правительства по оценке их эффективности. Дополнительные доходы казны от расширения оборотов предприятий и притока капиталовложений должны быть выше, чем расходы на стимулирование активности. Тогда льготы признаются эффективными. Кроме этого, при оценке целесообразности преференций необходимо учитывать затраты на их администрирование, соответствие задачам развития государства, а также их результативность в сравнении с альтернативными мерами господдержки, например, субсидиями, говорил ранее замминистра финансов Владимир Колычев.

Исключить нельзя оставить

Показатель в 34% эффективных преференций для бизнеса из всего объема льгот — приемлемый, считает руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина.

— С учетом непрозрачных практик распределения господдержки могло быть и хуже, — сказала она.

Впрочем, по ее словам, крайне сложно оценить объективно, какие льготы принесли в бюджет дополнительные доходы, а какие оказались убыточными. Дело в том, что на рост оборотов получателя преференций могла повлиять не столько господдержка, сколько улучшение конъюнктуры, например, рост цен на его продукцию или крупный госзаказ.

Другой точки зрения придерживается член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. Он полагает, что 34% — крайне невысокий показатель эффективности поддержки бизнеса. Значительная часть преференций была предоставлена много лет назад. Эти льготы могут уже давно не вести к ускорению экономики, а являться лишь недополученными доходами для бюджетов, полагает депутат.

Так или иначе, оба эксперта уверены, что неэффективные льготы как минимум необходимо проанализировать с особой тщательностью и в перспективе исключить. Согласно опубликованным материалам Минфина, объем преференций по налогам на прибыль и на имущество должен будет сократиться с 253 млрд в 2018 году до 165 млрд рублей в 2021-м.

В Минфине на вопросы «Известий» о дальнейших перспективах эффективных и неэффективных льгот сообщили, что эти оценки будут учтены в межбюджетных отношениях. Доля стимулирующих расходов по налогу на прибыль и на имущество организаций с положительным бюджетным эффектом — один из индикаторов, характеризующих качество планирования и управления региональными финансами, уточнили в ведомстве.

Вопрос эффективности налоговых льгот остро встал в прошлом году, когда для балансировки бюджета с учетом масштабных нацпроектов потребовалось увеличивать сборы, писали ранее «Известия».

Расширение практики установления налоговых преференций — один из основных внутренних рисков для бюджетной системы России, оценивал Минфин. Только на федеральном уровне за последние пять лет было предоставлено более 100 новых льгот. Из-за них бюджет недополучил не менее 720 млрд рублей к 2019 году. По подсчетам министерства, сейчас действует более 3,5 тыс. федеральных и региональных налоговых льгот и преференций на сумму более 4 трлн рублей. А по оценке Счетной палаты в 2017 году в бюджет не поступило более 10 трлн налоговых платежей из-за различного рода преференций.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ