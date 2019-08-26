26.08.2019 09:00 344

Переход на четырехдневную рабочую неделю — не сиюминутный вопрос, и его не нужно воспринимать буквально, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. А главное — такой шаг не должен снизить зарплаты людей.

Председатель правительства обсудил современные тенденции в трудовых отношениях с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным. О теоретическом сокращении рабочей недели до четырех дней Медведев заявлял еще в июне, выступая на сессии Международной конференции труда в Женеве.

- По итогам этой сессии, а также обсуждения, которое существует в экспертных кругах, я дал поручение министерствам проработать эти вопросы, связанные с регулированием процессов, происходящих в трудовой сфере, — сообщил он. — И просил бы вас как руководителя самого крупного нашего объединения работодателей тоже к этой работе подключиться, тем более что это непосредственно связано с позицией, которую занимают сами работодатели.

Когда-то, напомнил премьер, люди трудились шесть дней в неделю. Сейчас нормой считается пятидневная рабочая неделя. "Но общество развивается, технологии не стоят на месте. Именно поэтому эти вопросы появляются в повестке дня", — подчеркнул глава кабмина.

- Очевидно, что нам тоже нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы, а также в перспективе, может быть, и переход к четырехдневной рабочей неделе, — заявил Медведев.

Однако эта дискуссия должна учитывать ряд нюансов. Во-первых, нельзя ее понимать сейчас слишком буквально. "Это, конечно, не сию секунду", — заметил премьер.

Сокращение рабочей недели должно сопровождаться ростом производительности труда и сохранением нынешнего уровня зарплат

Во-вторых, необходимо учитывать интересы как работников, так и работодателей. "Это должно сопровождаться ростом производительности труда, с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той зарплаты, которая имеется, а не уменьшением или каким-то другим образом чтобы с ней поступили", — обратил внимание Дмитрий Медведев.

"Если говорить об изменении в регулировании, то эти изменения должны быть гибкими — кто-то хочет работать больше, кто-то хочет работать меньше, но при понимании того, что, естественно, сохраняется система оплаты труда, которая изначально предусмотрена трудовым договором", — заметил глава правительства. Такие возможности должны быть просто предусмотрены трудовым законодательством, добавил он.

Александр Шохин признался, что поначалу предложение премьера о четырех рабочих днях ему показалось чересчур радикальным. Однако замечания о росте производительности труда, трансформации технологической базы делают идею осуществимой. "Безусловно, тут должен быть выбор и у работников, если повышается производительность: может быть, кому-то захочется больший доход получать, кому-то — получить свободное время", — считает глава РСПП. Предприниматели, по его словам, готовы обсудить с правительством все аспекты, в том числе в формате Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений мы эту тему в ближайшее время рассмотрим. "Я обязательно затрону эту тему в общении с нашими коллегами из профессиональных союзов", — пообещал Медведев.

Плотное взаимодействие между правительством и РСПП налажено и в работе над сокращением избыточных административных барьеров, где премьер-министр предложил задействовать механизм "регуляторной гильотины". В сентябре должна завершиться подготовка двух законопроектов с учтетом замечаний бизнеса.

Владимир КУЗЬМИН



Pro et contra

Идея о переходе на четырехдневную рабочую неделю вызвала большую дискуссию. Как показал опрос Superjob, 49% россиян инициативу премьера поддерживает, 31% против сокращения рабочей недели, каждый пятый затруднился с ответом. С одной стороны, дополнительный выходной — звучит заманчиво, с другой — люди опасаются, что за этим могут последовать увольнения и сокращения зарплат.

"Современная высокотехнологичная экономика сокращает физические нагрузки на работника, но увеличивает психологические нагрузки на него. Современный человек живет в постоянном стрессе, а стресс снижает производительность труда и его качество, увеличивается количество ошибок, — отмечает директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. — Меньшее же число часов работы в день уменьшает давление на психику, а большее время на отдых позволяет организму восстановиться. В результате производительность труда возрастает".

Однако если в теории сокращение рабочего времени сказывается положительно на экономике, то на практике все может быть не так радужно. Как рассказала "РГ" доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им Г.В. Плеханова Инга Корягина, в этом году уже 15% западных организаций предлагают некоторым сотрудникам четырехдневную неделю продолжительностью 32 часа и менее. Для сравнения: в 2018 году было 13% таких работодателей. "Но по большей части четырехдневная неделя — это лишь определенный модуль организации рабочего процесса. Просто работодатель увеличит рабочий день до 10 часов с тремя выходными", — добавляет эксперт.

Подготовила Ольга ИГНАТОВА