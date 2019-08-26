26.08.2019 09:40 346

Ипотечные каникулы больше всего будут востребованы в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Бурятии. В этих регионах наиболее высокая доля просрочек по жилищным кредитам, говорится в исследовании аудиторской компании FinExpertiza (есть у «Известий»). Этот показатель продолжает расти в Адыгее, Ростовской области и в Чечне — на эти субъекты также придется большое количество заявок, считают эксперты. При этом в крупнейшие российские банки в первый месяц работы механизма уже начали обращаться клиенты с просьбой реструктуризировать жилищный займ по новым выгодным условиям. Их количество пока исчисляется единицами, но у этого инструмента большой потенциал, отметили эксперты.

Ипотека шагает по стране

Проблемы с обслуживанием ипотеки есть во всех регионах России, однако прогрессируют они в 44 субъектах, говорится в исследовании. В 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04%, среди них Республика Алтай (3,43%), Карачаево-Черкесия (2,58%), Северная Осетия (2,57%), Бурятия (2,12%).

В большинстве регионов с крупной долей неплатежей этот показатель практически не увеличился за последние полгода — он рос лишь в трех субъектах: Чеченской Республике (2,95%), Республике Адыгея (1,3%) и Ростовской области (1,07%), отметила председатель совета директоров FinExpertiza Елена Трубникова. Она считает, что именно в этих субъектах будут наиболее востребованы ипотечные каникулы.

Новый механизм отсрочки платежа будет пользоваться популярностью среди жителей всех 44 регионов, где доля просроченной задолженности растет, считает президент Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

В регионах Северного Кавказа ипотечные каникулы будут наиболее востребованы, поскольку именно там уровень зарплат ниже среднероссийского, а безработица, наоборот, высокая, объяснил руководитель экспертной группы Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Например, в Карачаево-Черкесии просрочка по жилищным кредитам составляет 2,58%, при этом средняя зарплата — около 15 тыс. рублей (в среднем по России — около 48 тыс. рублей), а безработица находится на уровне 11,8 (в среднем в стране — 4,5%), отметил он.

В субъектах, где механизм отсрочки платежей будет предположительно пользоваться особой популярностью, оперативно не ответили на запрос «Известий» о востребованности этого механизма среди жителей региона и количестве одобренных заявок на отсрочку. В ЦБ сообщили, что такую статистику пока не ведут.

Закон об ипотечных каникулах позволяет заемщикам, оказавшимся в трудном положении, обратиться в банк и взять паузу в обслуживании кредита на полгода без начисления штрафных санкций. Информация об отсутствии платежей за этот период не будет учитываться в кредитной истории, а залоговую недвижимость у заемщика изъять не смогут. Для оформления ипотечных каникул необходимо подтвердить факт потери работы или существенного сокращения ежемесячного дохода в кредитной организации. Закон вступил в силу 31 июля 2019 года.

Штучный интерес

В банках из топ-30 сообщили «Известиям», что новым механизмом отсрочки платежа интересуются единицы. Пока всё ограничивается консультациями: только каждое пятое обращение конвертируется в заявку, по многим из них приходится дозапрашивать документы, поделился директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов.

В УБРиР в течение августа поступило всего семь заявок из Свердловской области, а также единичные — из Челябинска, Кирова, Перми и Тюмени, рассказал директор центра качества активов банка Виктор Черванёв. Заемщики указывают потерю работы и снижение ежемесячного дохода, они просят отодвинуть платежи на все шесть положенных по закону месяцев, добавил он. В МКБ с начала августа было одобрено только шесть заявок на полную отсрочку платежей, еще несколько находятся в работе, отметил директор департамента Розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин.

— Судя по опыту предоставления реструктуризации жилищных замов в предыдущие годы примерно 10% из таких клиентов не возвращались в график и в результате арест на залоговую недвижимость всё-таки накладывался, — отметил Эльмар Мехтиев из НАПКА.

Заемщики по жилищным кредитам — социально значимая категория, рост задолженности обычно имеет общественный резонанс, поэтому государство тщательно регламентирует этот рынок: снижает уровень ставок, регулирует размер первоначального взноса, теперь оформляет ипотечные каникулы, а в перспективе, возможно, будет вводить и другие инструменты, предположил Эльман Мехтиев.

Такие каникулы задумывались как адресная мера поддержки россиян, попавших в затруднительное положение в связи с особой жизненной ситуацией, поэтому не так важно, в каком регионе они проживают, считает руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов. По его словам, особенно остро эта проблема стоит в субъектах, где рынок только начал свое развитие: например, москвичи давно поняли, что риск по валютным кредитам не оправдан, а в ряде регионов они до сих пор пользуются популярностью.

Наталья ИЛЬИНА

