26.08.2019 09:50 914

Дочь бывшего замминистра финансов Дмитрия Панкина могла быть одной из «родственников российских чиновников», за прием которых на работу оштрафовали Deutsche Bank, выяснили «Ведомости». Имя второго российского фигуранта разбирательства властей США – топ-менеджера госкомпании — остается неизвестным.

«Ведомости» выяснили имя одного из российских чиновников, который мог фигурировать в разбирательстве Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении Deutsche Bank. Ведомство уличило банк в приеме на работу в России и странах Азии родственников местных чиновников в 2006-2014 годах, чтобы продвинуть свой бизнес. В опубликованном SEC документе описаны пять таких случаев, из них три в Китае и два в России. Конкретные имена комиссия не называла, только должности.

Дочь замминистра

Одним из таких родственников стала «дочь замминистра». «Ведомости» предположили, что речь может идти о дочери бывшего заместителя министра финансов Дмитрия Панкина, который впервые занял эту должность в 2008 году, Елене Архангельской. В пользу этого газета привела несколько доводов. Издание «Деловой Петербург» писало в 2016 году, что Архангельская работает в Deutsche Bank в Лондоне. В профиле Елены Архангельской на сайте информагентства Cbonds указано , что она присоединилась к московской команде Deutsche Bank в 2009 году, в 2011-м перевелась в столицу Великобритании.

В июне 2018 года Bloomberg сообщил об иске бывшего топ-менеджера Deutsche Bank Низара аль-Бассама к организации. В иске он сообщил о внутреннем расследовании в 2014 году, которое касалось найма детей двух замминистров финансов России, связанных с размещением еврооблигаций. По данным Bloomberg, речь шла о Елене Архангельской и Алексее Сторчаке, сыне бывшего замминистра финансов Сергея Сторчака. Архангельская была хорошо подготовленным специалистом, и ее назначение поддержали другие менеджеры, уточнял аль-Бассам.

SEC в своих документах писала, что случай с «дочерью замминистра» произошел в 2009 году. Российский чиновник просил Deutsche Bank устроить дочь в офиса в Москве, Лондоне или Нью-Йорке. Девушку устроили в Москве в качестве стажера, дав понять, что в будущем она получит постоянную работу в Лондоне, указывала комиссия. Через 10 дней после того, как перевод произошел, Deutsche Bank получил подписанное отцом девушки предложение, связанное с выпуском еврооблигаций на сумму €2 млрд.

Российский офис Deutsche Bank отказался от комментариев «Ведомостям», передав заявление головного офиса о том, что банк сотрудничал с SEC в ходе расследования. Попытки газеты связаться с Панкиным, который сейчас занимает пост президента Черноморского банка торговли и развития, были безуспешными. Найти контакты Елены Архангельской изданию не удалось. Представитель Минфина отказался от комментариев.

Сергей Сторчак заявил, что его сын Алексей перешел в Deutsche Bank, когда он был «известно где». С ноября 2017 года до октября 2008 года Сторчак был в СИЗО по обвинению в покушении на хищение бюджетных средств, в 2011-м уголовное преследование было прекращено за отсутствием состава преступления. «О каком конфликте интересов идет речь?», — отметил в разговоре с «Ведомостями» Сторчак.

Сын топ-менеджера госкомпании

Кроме того, в расследовании SEC фигурирует «сын топ-менеджера госкомпании» из России. Он недолго поработал в московском офисе банка в 2010 году, после попросил перевод в Лондон. Отдел по подбору персонала банка посчитал, что молодой человек не соответствует требованиям банка, но руководство одобрило его переход. SEC привела диалог сотрудников HR лондонского Deutsche Bank, один из которых называет это «классической ситуацией» и говорит, что предупредил руководство о рисках.

Уже через два месяца отдел кадров потребовал исключить его из программы «в независимости от положения его отца в качестве важного клиента», пишет SEC: «сын топ-менеджера» прогуливал работу и списывал на экзаменах. Еще через два месяца его вернули в московский офис Deutsche Bank, где он проработал еще два месяца. В этот период Deutsche Bank, как указывает SEC, провела финансовую операцию в интересах госкомпании, в которой работал его отец.

О ком идет речь в этом случае, узнать пока не удалось.

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

