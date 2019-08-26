26.08.2019 10:00 430

Субординированному кредитору впервые удалось вернуть все средства, предоставленные санируемому российскому банку. Речь идет о Международной финансовой корпорации (IFC), чьи средства зависли в Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ). Если бы ЦБ не вернул средства, перспективы продажи АТБ были бы омрачены юридическими рисками.

АТБ опубликовал 23 августа полугодовую отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета с пояснительной информацией в соответствии с МСФО. Согласно этим данным, санируемый банк существенно поправил свое финансовое положение — за первые шесть месяцев он заработал 2,5 млрд руб., тогда как в первом полугодии 2018 года его убыток составлял почти 10 млрд руб.

В отчетности содержится информация и о судебных исках, с которыми сталкивался банк. Так, еще в начале года банк создал резервы на 1,4 млрд руб. на случай проигрыша в тяжбах с IFC, а по состоянию на 1 июля 2019 года указанный судебный спор уже был урегулирован. «В 2019 году обязательства перед IFC исполнены банком в полном объеме»,— говорится в отчетности.

Сразу после старта санации АТБ в апреле 2018 года временная администрация банка списала субординированный кредит на $30 млн, предоставленный IFC в 2002 году под почти 13% годовых. Субординированные инструменты, предоставленные до 2014 года, не давали возможности списания. Действующие нормы «Базеля III» предполагают списание субордов в случае снижения капитала кредитной организации до определенного уровня. IFC, учитывая дату выдачи займа, не согласилась с действиями ЦБ и обратилась в Лондонский международный арбитражный суд.

В конце марта стало известно, что АТБ и IFC заключили мировое соглашение, но детали договоренностей, в том числе информация о том, какую часть средств в рамках урегулирования обязательств вернет кредитор, не оглашались из-за условий конфиденциальности. Тогда банк сообщил лишь, что он договорился с IFC отказаться от дальнейших взаимных финансовых претензий и юридических разбирательств.

Мировое соглашение было заключено 18 февраля, то есть примерно за месяц до попытки ЦБ продать АТБ. Судебное разбирательство с IFC не благоприятствовало продаже банка, поэтому регулятор изначально обдумывал возможность перенести риск на другое юридическое лицо, но позже отказался от этой идеи. Продать АТБ — даже с урегулированным спором — ЦБ не удалось до сих пор. ЦБ отказался от комментариев, АТБ и IFC не предоставили ответы на вопросы "Ъ".

«Наша позиция заключается в том, что все субординированные обязательства должны быть либо списаны, либо конвертированы», — Василий Поздышев, зампред Банка России, 26 сентября 2017 года

Это первый случай полного возврата списанного в рамках санации суборда, отмечает партнер юридической компании BMS Law Firm Алексей Гавришев. В России до этого судебная практика по оспариванию списания субординированных кредитов была негативной для кредиторов, подтверждает партнер коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов.

«Суды отказывались признавать недействительными операции, связанные с прекращением обязательств по субордам, несмотря на то что истцы указывали, что по этому инструменту не было условий, предусматривающих возможности их списания в случае реализации мер по предупреждению банкротства и уменьшения размера капитала»,— поясняет господин Дубов.

По его словам, в других подобных случаях, как правило, было много держателей субординированных инструментов, которым не удавалось сформировать пул, позволяющий им судиться в Лондоне, как и указано в документации этих инструментов. «Здесь кредит предоставило одно лицо,— поясняет Игорь Дубов.— Тем более что IFC является структурой Всемирного банка».

Виталий СОЛДАТСКИХ

