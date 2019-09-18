В редакцию "РГ — Неделя" обратилась Наталья Кувшинникова, которая не смогла получить налоговые льготы, положенные, как она предполагала, предпенсионерам.
Но присланный вологодским МФЦ ответ обескуражил Наталью: в нем написано, что статус предпенсионера женщина сможет получить только в 2023 году, хотя она родилась в 1968 году, а значит, вроде бы имеет право на предпенсионные льготы. Ведь они, читала женщина в прессе, начинают действовать за пять лет до выхода на пенсию, а в этом году женщины выходят на пенсию в 55,5 года. Минус 5 лет — и как раз получается возраст Натальи.
На раз, два, три рассчитайся
Из разъяснений Пенсионного фонда России выяснились следующие нюансы предпенсионного статуса. Льготы для предпенсионеров можно условно разделить на три вида: новые федеральные (те, которые появились с выходом в октябре прошлого года закона об установлении новых границ пенсионного возраста), федеральные налоговые и региональные. И у каждого вида льгот разный возраст получения. А значит, один и тот же человек может получить весь набор предпенсионных льгот в разное время.
Новые федеральные льготы для предпенсионеров
На федеральные предпенсионные льготы, установленные законом от 3 октября 2018 года, право возникает за 5 лет до нового пенсионного возраста. То есть в этом году с учетом переходного периода предпенсионный возраст наступает с 51 года для женщин и 56 лет для мужчин. Льготами начинают пользоваться женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше.
Пенсионный возраст для женщин на уровне 60 лет и мужчин на уровне 65 лет законодательно будет установлен только с 2023 года. Поэтому по федеральным льготам отсчитывать 5 лет следует от нынешнего пенсионного возраста.
Федеральные льготы — это право на два оплачиваемых выходных для диспансеризации, получение пособия по безработице в повышенном размере (11 280 рублей в месяц — на уровне прожиточного минимума), переобучение и повышение квалификации по направлению службы занятости. Введена ответственность работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по причине возраста. Этими льготами Наталья уже может воспользоваться.
Федеральные налоговые льготы
Налоговые льготы положены людям более старшего возраста — тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Эти граждане могут не платить земельный налог с 6 соток земли. Также они освобождаются от уплаты имущественного налога на дома, капитальные здания и сооружения, гаражи площадью 50 кв. метров. Если участок больше 6 соток или здание больше 50 метров, за оставшуюся часть налог начислят.
Как уточнили в ПФР, в случае с Натальей Кувшинниковой имелись в виду именно налоговые льготы, поэтому из МФЦ ей пришел вполне законный ответ, что ими она сможет воспользоваться при достижении 55 лет, то есть в 2023 году.
Ольга ИГНАТОВА
Федерация
Региональные льготы
С региональными льготниками ситуация сложнее. В регионах возрастная планка для предпенсионных льгот установлена на уровне 55 (для женщин ) и 60 (для мужчин) лет. Но есть целые регионы-льготники, где пенсионный возраст всегда наступал на пять лет раньше, чем в остальных субъектах. Это северные территории. Соответственно, и предпенсионерами там становятся раньше. Например, на Камчатке. Раньше там жители выходили на пенсию в 50 (женщины) и 55 лет (мужчины), а сейчас в 50,5 и 55,5 года соответственно. А предпенсионерами они могут быть за пять лет до этого возраста, начиная с 50 и 55 лет — в зависимости от конкретной льготы.
Среди региональных льгот — проезд на городском и железнодорожном транспорте, скидка на оплату капремонта и других жилищно-коммунальных услуг, освобождение от уплаты курортного сбора при поездке на отдых и др.
Например, в Хабаровском крае всем женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам старше 60 лет (даже работающим) положена ежемесячная денежная выплата на проезд в общественном транспорте — 720 рублей. Среди других мер поддержки — бесплатное изготовление зубных протезов, а для жителей села — частичная компенсация оплаты услуг ЖКХ.
На Камчатке пенсионеры имеют право на субсидии по оплате ЖКХ (если размер пенсии меньше регионального уровня). Они также освобождаются от оплаты налогов на движимое и недвижимое имущество (один объект), имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, получают льготы на проезд к месту отдыха и обратно. В сентябре 2018 года депутаты регионального Заксобрания одобрили законопроект, по которому предпенсионеры имеют право на те же региональные льготы, что и пенсионеры. Предпенсионерами на Камчатке признаны женщины с 50 лет и мужчины с 55 лет.
Пенсионеры и предпенсионеры пользуются одинаковыми льготами и в Пермском крае. Там предпенсионерами считаются женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет.
Региональные льготы: частичная компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг (до 50 процентов), льготный проезд в общественном транспорте (в Перми) по 12 рублей вместо общепринятых 20 рублей.
В Самарской области пенсионеры и предпенсионеры получают ветеранские выплаты, компенсации за жилье и коммунальные услуги, за взнос на вывоз мусора (50 процентов), за проезд в общественном транспорте (270 рублей в месяц). И тем и другим полагаются льготы по транспортному налогу, по зубопротезированию, а также бесплатная юридическая помощь в государственном юридическом бюро.
Подготовили Константин БАХАРЕВ, Юлия ГАРДНЕР, Наталья САВАНКОВА, Анна ШЕПЕЛЕВА
ОФИЦИАЛЬНО
Как узнать свой статус
Убедиться в присвоении статуса предпенсионера можно несколькими способами: через личный кабинет на сайте ПФР, заказав необходимую справку в разделе "Пенсии" (нужна подтвержденная учетная запись на портале госуслуг), при личном визите в любое территориальное отделение ПФР или в МФЦ "Мои документы".