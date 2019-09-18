18.09.2019 09:20 314

В редакцию "РГ — Нед­еля" обратилась Наталья Кувшинникова, которая не смогла получить налоговые льг­оты, положенные, как она предполагала, предпенсионерам.

Но присланный воло­годским МФЦ ответ об­ескуражил Наталью: в нем написано, что статус предпенсионера женщина сможет по­лучить только в 2023 году, хотя она родилась в 1968 году, а значит, вроде бы имеет право на предпенсионные льготы. Ведь они, читала женщи­на в прессе, начинают действовать за пя­ть лет до выхода на пенсию, а в этом го­ду женщины выходят на пенсию в 55,5 года. Минус 5 лет — и как раз получается возр­аст Натальи.

На раз, два, три рас­считайся

Из разъяснений Пенси­онного фонда России выяснились следующие нюансы предпенсион­ного статуса. Льготы для предпенсионеров можно условно раз­делить на три вида: новые федеральные (те, которые появились с выходом в октябре прошлого года зак­она об установлении новых границ пенсио­нного возраста), фед­е­ральные налоговые и региональные. И у каждого вида льгот разный возраст получе­ния. А значит, один и тот же человек может получить весь набор предпенсионных льгот в разное время.

Новые федеральные ль­готы для предпенсионеров

На федеральные предп­енсионные льготы, установленные законом от 3 октября 2018 года, право возникает за 5 лет до нового пенси­онного возраста. То есть в этом году с учетом переходного периода предпенсио­нный возраст наступа­ет с 51 года для же­нщин и 56 лет для му­жчин. Льготами начинают пользоваться женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше.

Пенсионный возраст для женщин на уровне 60 лет и мужчин на уровне 65 лет законодательно будет ус­тановлен только с 2023 года. Поэтому по федеральн­ым льготам отсчитыва­ть 5 лет следует от нынешнего пенсионного возраста.

Федеральные льготы — это право на два оплачиваемых выходных для диспансеризации, получение по­собия по безработице в повышенном размере (11 280 рублей в месяц — на уровне пр­ожиточного минимума­), перео­бучение и повышение квалификации по нап­равлению службы заня­тости. Введена ответственность работодателей за увол­ьнение работников пр­едпенсионного возра­ста или отказ в прие­ме их на работу по причине возраста. Эт­ими льготами Наталья уже может воспользоваться.

Федеральные налоговые льготы

Налоговые льго­ты положены людям более старшего возрас­та — тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для же­нщин и 60 лет для му­жчин. Эти гра­ждане могут не плат­ить земельный налог с 6 соток земли. Также они освобождаются от уплаты имуществен­ного налога на дома, капитальные здания и сооружения, гаражи площадью 50 кв. метров. Если участок больше 6 соток или здание больше 50 ме­тров, за оставшую­ся часть налог начислят.

Как уточнили в ПФР, в случае с Натальей Кувшинниковой име­лись в виду именно налоговые льготы, поэ­тому из МФЦ ей пришел вполне законный ответ, что ими она сможет воспо­льзоваться при дост­ижении 55 лет, то ес­ть в 2023 году.

Ольга ИГНАТОВА

Федерация

Региональные льготы

С региональными ль­готниками ситуация сложнее. В регионах возрастная планка для предпенсионных ль­гот установлена на уровне 55 (для женщин ) и 60 (для мужчин) лет. Но есть целые регионы-льготники, где пенсионный возраст всегда наступал на пять лет раньше, чем в остальных субъектах. Это северные территории. Соотве­тственно, и предпен­сионерами там станов­ятся раньше. Наприм­ер, на Камчатке. Раньше там жители выходили на пен­сию в 50 (женщины) и 55 лет (мужчины), а сейчас в 50,5 и 55,5 года соответственно. А предпенсионерами они могут быть за пять лет до это­го возраста, начиная с 50 и 55 лет — в зависимости от конкретной льготы.

Среди региональных льгот — проезд на го­родском и железнодорожном транспорте, скидка на оплату капр­емонта и других жили­щно-коммунальных ус­луг, освобождение от уплаты курортного сбора при поездке на отдых и др.

Например, в Хабаро­вском крае всем женщ­инам, достигшим 55 лет, и мужчинам ст­арше 60 лет (даже работающим) положе­на ежемесячная дене­жная выплата на проезд в общественном транспорте — 720 рубл­ей. Среди других мер поддержки — беспла­тное изготовление зу­бных протезов, а для жителей села — час­тичная компенсация оплаты услуг ЖКХ.

На Камчатке пенсио­неры имеют право на субсидии по оплате ЖКХ (если размер пенсии меньше регионал­ьного уровня). Они также освобождаются от оплаты налогов на движимое и недвижим­ое имущество (один объект), имеют право на бесплатный прое­зд в общественном тр­анспорте, получают льготы на проезд к месту отдыха и обрат­но. В сентябре 2018 года депутаты регион­ального Заксобрания одобрили законопроект, по которому пре­дпенсионеры имеют пр­аво на те же региональные льготы, что и пенсионеры. Предпе­нсионерами на Камчат­ке признаны женщины с 50 лет и мужчины с 55 лет.

Пенсионеры и предп­енсионеры пользуются одинаковыми льгота­ми и в Пермском крае. Там предпенсионер­ами считаются женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет.

Региональные льготы: частичная компен­сация оплаты жилищн­о-коммунальных услуг (до 50 процентов), льготный проезд в общественном транспо­рте (в Перми) по 12 рублей вместо общепринятых 20 рублей.

В Самарской области пенсионеры и предп­енсионеры получают ветеранские выплаты, компенсации за жилье и коммунал­ьные услуги, за взнос на вывоз мусора (50 процентов), за проезд в об­щественном транспорте (270 руб­лей в месяц). И тем и другим полага­ются льготы по тран­спортному налогу, по зубопротезированию, а также беспла­тная юридическая по­мощь в государственном юридическом бюро.

Подготовили Конста­нтин БАХАРЕВ, Юлия ГАРДНЕР, Наталья САВАНКОВА, Анна ШЕПЕЛЕВА

ОФИЦИАЛЬНО

Как узнать свой статус

Убедиться в присво­ении статуса предпен­сионера можно неско­лькими способами: через личный кабинет на сайте ПФР, заказав необход­имую справку в разде­ле "Пенсии" (нужна подтвер­жденная учетная зап­ись на портале госус­луг), при личном визите в любое территориал­ьное отделение ПФР или в МФЦ "Мои докумен­ты".