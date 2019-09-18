18.09.2019 09:30 306

Статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов рассказал "РГ" о том, на какую поддержку смогут рассчитывать покупатели деревянных домов.

Минпромторг предлагал субсидировать банкам половину первоначального взноса по кредиту на покупку деревянного дома. Когда эта инициатива будет оформлена законодательно?

Виктор Евтухов: Объем субсидии может составить до 10% от общей стоимости дома. Мы прорабатываем несколько разных механизмов, для того, чтобы у населения был выбор — снизить первый взнос или процентную ставку по кредиту. Проект постановления сейчас проходит согласование внутри минпромторга. Затем он еще должен пройти общественное обсуждение и согласование с другими ведомствами.

Программа льготных кредитов на деревянные дома заводского изготовления продлена до конца 2020 года. Расширится ли список банков-участников?

Виктор Евтухов: Уверен, что программа привлечет значительно большее количество банков. Сбербанк, Почта Банк и еще ряд банков пожелали вступить в программу, узнав о том, что мы увеличили горизонт предоставления субсидий.

До этого срок предоставления субсидии был 1 год, и банки не хотели идти в программу на таких условиях, так как на тот момент у них не было гарантий, что субсидия будет продлена. Сейчас мы гарантируем три года действия программы предоставления субсидий. И банки уже видят, что мы заложили эти средства в бюджет. Да и сам бюджет программы расширен с 200 до 400 миллионов рублей ежегодно. Средства, повторю, заложены по 2021 год включительно. Конечно, программа стала для банков интереснее.

Как только будет утвержден список всех банков, участвующих в программе, потенциальный покупатель деревянного дома сможет оформить льготный кредит. Для потребителя это будет означать возможность приобрести деревянный домокомплект по сниженной на 5% ставке. Ставка по кредиту на покупку дома будет составлять 10-12%, что существенно ниже стандартной ставки по потребительскому кредиту. В свою очередь банк получает возмещение выпадающих доходов за счет федерального бюджета. Кроме того, участники программы — приобретатели индивидуального деревянного жилья будут иметь хорошую защиту от недобросовестных застройщиков. Мы в данном случае хотим пойти по той схеме, которая сегодня уже используется при строительстве многоквартирных жилых домов — речь об использовании эскроу-счетов.

Когда будет готов свод правил, позволяющий строить из дерева жилые многоэтажки и общественные здания?

Виктор Евтухов: Практически все необходимые изменения были разработаны минстроем, в этих разработках нет никаких ограничений, в том числе и по требованиям пожарной безопасности. Сделаны два новых свода правил для проектирования зданий с применением новых материалов на основе древесины этажностью более трех этажей. Они будут распространяться на многоквартирные жилые дома и общественные здания — школы, детские сады, медицинские организации, а также на здания административного и офисного назначения. Все проекты будут учитывать положения разрабатываемых МЧС методик расчета огнестойкости конструкций из древесины.

Сейчас в реестр типовой проектной документации уже включены пять объектов из деревянных конструкций: два многоквартирных дома, амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт и административно-жилой комплекс для участкового сотрудника полиции. Проводятся экспериментальные исследования деревянных конструкций с применением ЛВЛ-бруса и CLT-панелей. Скоро, надеемся, уже этой осенью, эти два свода правил будут приняты. Мы ожидали, что эти документы примут уже в июле, но пока процесс затормозился на согласовании в МЧС.

Жить в деревянных домах, где используются деревянные конструкции заводского изготовления, безопасно, комфортно, экологично и эффективно с точки зрения экономии энергоресурсов. Самое главное — такой дом быстро собирается, его можно построить в любое время года, он не требует серьезных фундаментов, это чистая строительная площадка.

Уже есть успешные примеры строительства таких домов?

Виктор Евтухов: Такие конструкции уже используются для расселения ветхого и аварийного жилья. Как правило, это трехэтажные дома, и те люди, которые в них переезжают, очень довольны их качеством, тем, как построены и оборудованы такие дома.

Так, в Торжке завершено строительство 4-этажных каркасно-панельных домов. Затраты на их отопление, как показал опыт эксплуатации, минимальны. Теперь планируется построить по программе "Доступное жилье" целый деревянный квартал в Санкт-Петербурге.

Весь мир по этому пути идет, а не только те страны, которые богаты лесными ресурсами. Германия и Австрия активно используют деревянные домоконструкции, я уже не говорю про США, Финляндию, Швецию, Канаду, Австралию, где до 80% возводимого жилья — деревянное домостроение.

Когда может быть снят запрет на продажу в интернете БАДов, лекарств и алкоголя?

Виктор Евтухов: Легализация онлайн-торговли БАДами, лекарственными препаратами и алкоголем связана с разработкой проектов нормативных актов Роспотребнадзора, минздрава и минфина. Минфин доработал законопроект о легализации торговли алкоголем в интернете. Согласно ему, онлайн-торговля алкоголем начнется 1 января 2020 года. В течение года продавать онлайн можно будет только вина и игристые вина с защищенными географическим указанием и наименованием места происхождения. Затем интернет-торговля должна распространиться на продукцию сельскохозяйственных компаний, производящих вина, а также на производителей пива и пивных напитков, сидра, медовухи, пуаре и на оптовые компании, работающие с этой продукцией. Мы эту инициативу минфина поддержали.

В продаже лекарств онлайн я тоже не вижу никакой проблемы. Главное, чтобы те, кто будет использовать онлайн-каналы для продажи этой продукции, были зарегистрированы надлежащим образом и несли ответственность за предоставленный товар. В таком случае никаких опасностей для конечных потребителей — наших граждан — не вижу, только одни выгоды.

Елена БЕРЕЗИНА