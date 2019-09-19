19.09.2019 17:00 210

Федеральная налоговая служба (ФНС) обновит перечень стран, с которыми Россия осуществляет автоматический обмен финансовой информацией в рамках многостороннего соглашения под эгидой ОЭСР. Из перечня исчезли Великобритания, а также ее «отдельные административные единицы» — острова Мэн, Гернси и Джерси.

Решение налоговиков означает, что Россия не будет передавать Великобритании информацию о финансовых счетах британских подданных в российских банках, управляющих компаниях, брокерах и депозитариях по единому международному стандарту (CRS).

Предполагается, что соответствующий приказ ведомства вступит в силу с 2020 года. Проект документа был опубликован в четверг.

Это решение принято в ответ на решение британской стороны: в марте 2019 года стало известно, что Соединенное Королевство без объяснения причин исключило Российскую Федерацию из списка стран для автоматического обмена финансовой информацией в 2019 году (за 2018 отчетный год).

Позднее налоговая служба Великобритании заявила РБК, что не может раскрыть причины прекращения автообмена информацией с Россией, поскольку это нанесло бы ущерб международным отношениям Соединенного Королевства. Эксперты тогда предположили, что решение британцев может быть связано с конкуренцией за российские капиталы — для тех клиентов, которые в силу разных причин не хотели бы раскрывать информацию о своих счетах российским налоговикам, отказ Великобритании от автообмена может повысить привлекательность этой юрисдикции в плане хранения там средств. По данным экспертов, Великобритания входит в тройку самых популярных юрисдикций, где россияне держат счета (по количеству открытых счетов).

ФНС не раскрывает, сколько российских граждан имеют счета в Великобритании и на какую сумму. За 2018 год данные в автоматическом режиме должны были поступить в сентябре, но теперь этого не произойдет.

Из перечня также исключены острова Мэн, Джерси и Гернси — это означает, что эти территории последовали за решением Соединенного Королевства и тоже отказались предоставлять России информацию в автоматическом режиме. РБК направил запросы в администрации Мэна, Джерси и Гернси.

Прекращение автообмена с Великобританией будет иметь последствия для российских бенефициаров британских финансовых счетов. С 2020 года в России вступают в силу поправки о либерализации валютного законодательства, распространяющиеся на россиян — владельцев зарубежных счетов.

С 2020 года, в соответствии с подписанным в августе законом, отменяются все ограничения для физлиц — валютных резидентов России по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества (ОЭСР) и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией. Зачисление средств от нерезидентов на иностранные банковские счета россиян будет происходить свободно, и россияне, которые больше половины времени в году проводят в России, будут также освобождены от обязанности предоставлять налоговикам ежегодные отчеты о движении средств по зарубежным счетам.

После отказа Британии от автообмена льготы не коснутся россиян со счетами в этой стране. Они по-прежнему будут обязаны ежегодно предоставлять российским налоговикам отчёты о движении средств по своим счетам в Великобритании вне зависимости от их суммы. Также на такие счета нельзя будет зачислять средства от продажи недвижимости, получать на них потребительские кредиты, выигрышы или доходы от продажи ценных бумаг, не прошедших процедуру листинга. За нарушения предусмотрен штраф.

Иван ТКАЧЕВ