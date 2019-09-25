25.09.2019 15:36 236

Субсидии из федерального и регионального бюджетов позволяют многодетным семьям существенно экономить на покупке жилья в кредит. Государство берет на себя почти половину расходов на его приобретение, причем в некоторых регионах — и больше половины.

С 25 сентября многодетные семьи могут получать от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Правила по выплатам компенсаций разработал минфин по указанию президента РФ Владимира Путина. На прошлой неделе на сайте минфина было опубликовано соответствующее постановление правительства.

В Пocлaнии Фeдepaльнoмy Сoбpaнию в феврале этого года президент пopyчил правительству пpeдycмoтpeть данную компенсацию, ecли в ceмьe poдилcя тpeтий или любoй пocлeдyющий peбeнoк. Пo мнeнию глaвы гocyдapcтвa, госпомощью смогут воспользоваться около 600 тыcяч ceмeй.

Получить выплату на погашение ипотеки сможет семья, у которой третий или любой последующий ребенок родился после 1 января 2019 года. Для этого отцу или матери (заемщику или созаемщику) надо обратиться в банк, выдавший ипотечный кредит, с заявлением и документами, подтверждающими право на компенсацию: паспортом, кредитным договором и свидетельствами о рождении детей. Банк перенаправит бумаги в АО "ДОМ. РФ" (государственный институт развития в жилищной сфере), который их проверит и переведет деньги в банк на полное или частичное погашение ипотеки. Если на полное погашение ипотеки денег не хватит, банк пересчитает сумму оставшегося долга и по решению заемщика либо уменьшит сумму ежемесячных взносов, либо сократит срок кредита.

Воспользоваться такой мерой поддержки можно только один раз. Повторно участвовать в программе нельзя, даже если родился еще один ребенок или был взят еще один ипотечный кредит.

Если остаток по кредиту меньше 450 тысяч рублей, то кредит будет полностью погашен госденьгами. Но неизрасходованный остаток никак не компенсируется. То есть забрать его или перебросить на другой заем не получится.

Льгота распространяется на ипотечный договор вне зависимости от срока его заключения.

Если прибавить к этим 450 тысячам другие выплаты и компенсации, положенные семьям с детьми, которые также можно направлять на погашение ипотеки, экономия на приобретении жилья для многодетных окажется весьма существенной.

Как подсчитали в аналитическом центре "ДОМ. РФ", государство берет на себя почти половину расходов на приобретение жилья. При покупке квартиры в новостройке стоимостью 3 млн руб. (среднее значение по России) полные расходы с учетом уплаты процентов по ипотеке с рыночной ставкой 9,7% на 15 лет составят 5,2 млн руб. Программы государственной поддержки позволяют семьям, имеющим двух и более детей, сократить эти расходы на 2,2 млн рублей. Такая существенная экономия складывается из льготной ставки по кредиту 6% (экономия 918 тыс. руб.), имущественного вычета при покупке жилья (260 тыс. руб.), вычета по процентам за ипотеку (162 тыс. руб., остается еще 228 тыс. невыбранного лимита, который можно будет использовать при последующих покупках), материнского капитала (453 тыс. руб.) и выплаты на погашение ипотечного кредита при рождении третьего или последующих детей (450 тыс. руб.).

Если к этому прибавить еще субсидии на жилье, которые предусмотрены региональными программами поддержки многодетных семей, экономия при покупке жилья будет еще существеннее.

Так, к примеру, почти в каждом регионе есть свой региональный материнский капитал. Средний размер его составляет 100 000 рублей. Эти деньги чаще всего получить можно после рождения третьего ребенка. Самый большой материнский капитал после рождения третьего ребенка получают в Ямало-Ненецком автономном округе. Он составляет 366 356 рублей. А вот в Тюменской области за третьего новорожденного полагается всего 40 000 рублей.

В некоторых регионах размер маткапитала зависит от количества детей. Например, в Мордовии дают 125 270 рублей за третьего ребенка, 150 324 — за четвертого и 187 906 — за пятого и последующих детей. Таким образом, если суммировать все вычеты и дотации, семья из Мордовии с пятью детьми может сэкономить на покупке жилья в кредит почти 2,7 млн рублей.

Недавно президент поддержал запуск ипотеки под 2% для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе. Это значит, что там платить за квартиру можно будет еще меньше.

Необходимо знать, что заботиться о получении дотаций многодетной семье надо самой. По вопросам выплат надо обращаться в местные органы социальной защиты и МФЦ.