10.10.2019 08:30 214

Открыть дебетовую карту скоро можно будет без документов, посещения офиса банка, установки мобильного приложения или биометрии, за пару минут. Это стало возможным благодаря объединению двух решений: идентификации клиента оператором сотовой связи и реализации банковского интерфейса в мессенджерах. В результате кредитная организация сможет получить новых «легких» клиентов. Впрочем, банкиры не уверены в том, что решение станет массовым, указывая на ограниченный функционал предложенного продукта.

Пилотный проект по открытию виртуальных банковских карт через мессенджеры собирается запустить МТС-банк, сообщил "Ъ" один из представителей финтех-сообщества. По его словам, в партнерстве с платформой LikeBank банк планирует получить новых клиентов из числа абонентов МТС (банк на 95% принадлежит мобильному оператору). Информация о трехстороннем сотрудничестве подтверждается и публикацией на сайте МТС-банка соответствующей оферты.

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