10.10.2019 08:50 162

Бизнес предложил Минкомсвязи вариант легализации виртуальных SIM-карт. Новая технология eSim может заработать в России уже в 2020 году, для этого необходимо сделать несколько незначительных правок в нормативную базу, полагают в ассоциации производителей и продавцов электроники РАТЭК. Эксперты указывают, что инициатива позволит легализовать eSim частично. Виртуальные SIM-карты можно будет получать сразу — без предварительной покупки чипа и переноса номера. Но для подключения пользователям всё равно придется идти в салоны связи. Проблема удаленной идентификации абонентов требует отдельной проработки, отмечают участники рынка.

Карта в законе

Для быстрой легализации eSim в России достаточно небольших терминологических изменений в правила оказания услуг связи, утвержденных правительством, а также в приказы Минкомсвязи, регламентирующие использование телефонов разных стандартов. Об этом «Известиям» рассказал представитель РАТЭК Антон Гуськов. По его словам, эти изменения ассоциация рекомендовала внести на прошедшей 3 октября рабочей встрече, в которой участвовали представители Минкомсвязи, других профильных ведомств и компаний связи.

Такие предложения действительно прозвучали, подтвердил сотрудник компании, представители которой были на встрече.

eSIM –– встроенный в мобильное устройство модуль, который позволяет менять тариф и сотовую компанию без покупки и замены физической SIM-карты. Получить новое подключение в перспективе можно будет, просканировав, к примеру, QR-код в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении оператора.

С конца 2018 года технология eSIM работает в США и европейских странах. Сейчас в мире насчитывается более 40 поддерживающих eSIM операторов. Технология доступна в новых смартфонах Apple, аппаратах Google Pixel, умных часах Samsung и Apple, планшетах iPad.

Из правил оказания услуг, касающихся переноса номера при смене абонентом оператора, РАТЭК предлагает изъять требование установки в аппарат физической SIM-карты, следует из материалов РАТЭК. Такие же изменения ассоциация советует внести в требования Минкомсвязи к подключению устройств 3G и 4G: понятие «идентификационная карта абонента» (без которой телефон нельзя подключать к сотовой сети) следует заменить на «идентификационный модуль».

Правок в закон «О связи» не потребуется, настаивают в РАТЭК.

Антон Гуськов полагает, что изменения могут быть внесены в нормативную базу уже в следующем году. После этого абоненты смогут подключать eSim в салонах связи. Это актуально, например, для пользователей новых iPhone — у владельцев этих устройств есть техническая возможность пользоваться двумя SIM-картами, одна из которых виртуальная.

Но дистанционно активировать eSim — без явки в офис продаж — пока не получится: вопрос удаленной идентификации абонентов нуждается в отдельной проработке, отметил Антон Гуськов.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов ранее также говорил: для внедрения в России eSim не надо существенно корректировать законодательство. В то же время он признавал, что правила переноса номера при смене оператора (MNP) нуждаются в изменениях, поскольку сейчас они предписывают абоненту получать новую SIM-карту (в виде чипа) и вставлять ее в мобильный телефон.

В сентябре Tele2 возобновил тестовые подключения eSIM в нескольких своих салонах. Но подключаться пока приходится очно: принести в салон паспорт, получить физическую SIM-карту, а после написать заявление на перенос номера с нее на eSIM. Формат, выбранный для тестирования, полностью соответствует закону «О связи», «О персональных данных» и правилам оказания услуг связи, что было признано профильным ведомством, утверждает представитель оператора Дарья Колесникова. Изменений в нормативной базе требует только удаленная идентификация абонентов, считает она.

Если инициатива РАТЭК будет принята, процесс ускорится — получать чип и переносить номер с него на виртуальную SIM-карту не придется. В пресс-службе Минкомсвязи на момент публикации не ответили на запрос «Известий».

Половинчатое решение

Легализация eSim — позитивный шаг для рынка, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Она со временем позволит отказаться от огромных дилерских сетей, торгующих физическими SIM-картами, значительно ускорит набор абонентов, упростит подключение устройств к интернету вещей, перечисляет эксперт. Однако это произойдет, когда профиль абонента можно будет получать «по воздуху». Подключение в салонах связи не позволяет раскрыть весь потенциал eSim — но и это прогресс, отмечает Денис Кусков. Ведь сотни тысяч владельцев смартфонов и планшетов в России получат возможность полностью использовать их функции, указывает он.

В перспективе eSim создает угрозу рынку международного роуминга с заоблачными тарифами на эту услугу, рассуждает гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко. Ведь пользователь сможет моментально, без визита к оператору и покупки SIM-карты, получить местный номер, отмечает он.

В перспективе решение для удаленной идентификации пользователей eSim может быть создано на базе Единой биометрической системы (ЕБС), рассказывал ранее «Известиям» директор проектного офиса виртуального оператора (MVNO) «Ростелекома» Алексей Чернецов. Она разрабатывалась для удаленной идентификации и обслуживания клиентов банков — ЕБС «узнает» их по голосу и снимку лица (в отделение с паспортом нужно приходить только один раз — для регистрации и сбора образцов биометрии).

Для полноценного внедрения eSim в России необходима проработка целого ряда вопросов законодательного порядка, считает представитель «Мегафона». Они не ограничиваются изменением действующих требований о стандартизации услуг связи и верификации клиента при продаже SIM-карт, полагает он. По его словам, один из главных вопросов — безопасность персональных данных россиян при использовании eSim.

Валерий КОДАЧИГОВ

