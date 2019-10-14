14.10.2019 21:15 162

РФПИ совместно с фондом из Саудовской Аравии решили вложить $600 млн в авиационный лизинг для российских компаний. Это небольшая сумма, и заинтересовать авиакомпании сейчас трудно, говорят аналитики.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и немецкая финансовая группа KGAL создадут новую лизинговую компанию воздушных судов в России. Инвестиции составят более $600 млн, говорится в сообщении РФПИ, поступившем в РБК. Объявление было сделано в понедельник, 14 октября, во время визита российского президента Владимира Путина в Эр-Рияд в ходе саудовско-российского инвестиционного форума.

Совместная компания получит название Roal. Предполагается, что она будет поставлять самолеты российским авиакомпаниям по договорам долгосрочной аренды. «Российские гражданские авиалинии смогут увеличить количество направлений и рейсов, предлагаемых пассажирам, и будут эксплуатировать современные воздушные суда», — говорится в сообщении РФПИ. Представитель фонда отказался уточнить, модели каких именно судов — российского или иностранного производства — они планируют закупать.

В начале июня министр энергетики Александр Новак говорил о планах России предложить Саудовской Аравии самолеты Sukhoi SuperJet 100 в VIP-версии (их производят «Гражданские самолеты Сухого», входящие в подконтрольную «Ростеху» Объединенную авиастроительную корпорацию) и среднемагистральные самолеты МС-21 («Иркут», также «дочка» «Ростеха»).

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что новая компания планирует занять «лидирующие позиции» на рынке авиаперевозок. «Это позволит российским перевозчикам расширять свой парк на выгодных условиях и, соответственно, увеличивать количество предлагаемых маршрутов», — сказал он.

Сейчас на российском рынке уже работает несколько крупных компаний, которые занимаются лизингом самолетов. Среди них Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), «Сбербанк Лизинг», «ВТБ Лизинг», «ВЭБ-лизинг», «Авиакапитал Сервис» («дочка» Ростеха) и другие.

До последнего времени Саудовская Аравия не проявляла интереса к авиационному лизингу и авиакомпаниям, вкладываясь лишь в аэропорты. Решение об участии в авиационном бизнесе могло быть политическим, считает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Но $600 млн — это совсем немного, этой суммы хватит на пять узкофюзеляжных самолетов Boeing или Airbus или 12 лайнеров SuperJet, сказал РБК эксперт. По его словам, сделать интересное предложение для авиакомпаний на существующем рынке трудно, поскольку цены на лизинг среди всех конкурентов и так невысокие.

Специализироваться лишь на одном лизинге самолетов — не самая выигрышная бизнес-модель, поскольку один лайнер окупается только за десять лет, полагает Гусаров. Возможный выход — если компания будет увеличивать инвестиции, в том числе привлекая кредиты, тогда у нее есть шансы занять долю на рынке, добавляет он.



Мария КОКОРЕВА