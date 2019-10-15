15.10.2019 10:10 531

Представляем топ-5 популярных у россиян идей приумножения капитала в рублях по версии "Российской газеты". Рейтинг составлен на основе анализа данных 2019 года из открытых источников — публикуемой аналитики банков, агентств недвижимости и брокерских компаний.

На пятом месте нашего рейтинга по доходности оказались депозиты розничных банков.

Тут мало веселых новостей — средняя максимальная ставка по рублевым депозитам, которую Банк России рассчитывает по десяти крупнейшим на рынке игрокам, снизилась с мартовских 7,7 процента годовых до 6,5 в сентябре. Банки "роняют" ставки по розничным вкладам даже быстрее, чем ЦБ ключевую ставку.

Доход от недвижимости — неочевиден, зависит от многих факторов

Казалось бы, мы наблюдаем классический парад в сторону низких доходностей и классически иронизируем: "Сколько вы знаете миллионеров, которые стали богаты, инвестируя в банковские депозиты? Вот и я о том же". Но россияне продолжают выбирать именно этот инструмент, мотивируя тем, что он надежен и в случае отзыва лицензии у банка сумма вклада до 1,4 миллиона рублей застрахована государством и вернется к хозяину счета. В среднем вложения в крупных банках прибавят в этом году не более 7 процентов. Возможные проблемы: отзыв лицензии банк, что критично, если сумма превышает 1,4 миллиона рублей.

На четвертом месте — облигации. Долговые бумаги привлекают богатством выбора и в среднем могут показывать доходности выше, чем депозиты. Особенно это касается тех, которые освобождены от уплаты налога на купонный доход. К таким относятся облигации федерального займа (ОФЗ), региональные (субфедеральные) облигации и российские корпоративные облигации, выпущенные в обращение с 1 января 2017 года. По корпоративным облигациям можно рассчитывать в среднем на 8 процентов годовых. Возможные проблемы: банкротство эмитента, иногда низкая ликвидность.

На третьем месте — жилая недвижимость. Это самый неоднозначный пункт рейтинга. Тут все зависит от самой недвижимости, от региона и прочего. Но если мы говорим о доходности инвестиций в жилую недвижимость, следует учитывать разницу между ценой покупки и продажи либо доход от сдачи жилья в аренду. В обоих случаях доходность может быть выше, чем у депозитов и облигаций. Например, у новых, небольших квартир в крупных городах. А вот доходность жилья в городах поменьше и в дорогом сегменте может вовсе отсутствовать. Но россияне традиционно смотрят на недвижимость как на защитный актив, а потому готовы принять и снижение его рыночной стоимости, и различные издержки на содержание.

Сдача в аренду нового жилья экономкласса в Москве может принести 9 процентов годовых. Возможные проблемы: рост сопутствующих расходов (ремонт, коммунальные платежи, налоги, услуги риелтора). А также риск порчи имущества при сдаче в аренду или снижение рыночной стоимости, например, из-за точечной застройки по соседству. На втором месте — акции российских компаний, точнее, "голубые фишки". Наиболее доходными акциями рынка в 2019 году уже в который раз обещают стать дивидендные бумаги экспортеров — нефтегазовых компаний, а также бумаги нескольких игроков из сектора финансов.

Дивиденды по акциям топ-15 компаний России в среднем могут принести 10 процентов. Могут и значительно больше, если правильно выбрать компанию. Но и риски здесь велики.

Возможные проблемы: высокая волатильность, решение компании о снижении или невыплате дивидендов, падение рыночной стоимости компании или ее банкротство.

На первом месте — комбинация "налоговые льготы + доход от ценных бумаг". Индивидуальный инвестиционный счет. Доходность за первый год может быть в районе 16 процентов годовых. Возможные проблемы: зависят от типа приобретаемых на счете ценных бумаг (обычно акции или облигации). Кроме того, три года нельзя забрать деньги со счета без потери полученных налоговых вычетов.

Алексей ИГНАТЕНКО

