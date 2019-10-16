16.10.2019 09:20 177

Рокетбанк убыточен из-за недостатка инвесторов и расходов на привлечение клиентов, считает гендиректор Qiwi Сергей Солонин . Совет директоров Qiwi ранее принял решение полностью или частично продать Рокетбанк.

Основная проблема Рокетбанка — «очень слабая инвестиционная часть», заявил Солонин Inc. «Мало инвесторов, особенно в среднем сегменте, где надо проинвестировать $20-50 млн для того, чтобы проект довести до какой-то следующей стадии, из которой он начинает находить монетизационные конструкции», — утверждает бизнесмен. По его словам, в России с такими проектами очень сложно.

Другая причина убытков — расходы на клиентский сервис, добавил Солонин: «Это расход в том числе маркетинговый на то, чтобы привлечь клиентов. <…> Набор клиентов всегда порождает некие расходы, которые ты вынужден отражать на своем балансе в виде убытков».

При этом Солонин подчеркнул, что не считает проект неудачным. По его мнению, все необанки в мире убыточны, а Рокетбанк «на самом деле хороший проект». Убыточность на длинном горизонте – классическая модель необанка, который работает только с дебетовыми картами, говорил Солонин в интервью Forbes.

Qiwi получила Рокетбанк в результате санации банка «Открытие». Компания получила бренд, программное и аппаратное обеспечение, заплатив 700 млн рублей. В марте 2019 года Рокетбанк покинули трое его основателей — Олег Козырев, Алексей Колесников и Михаил Провизион. Компанию возглавила выходец из EY Анастасия Ускова, занимавшая до этого в компании должность операционного директора.

По итогам 2018 года убыток Рокетбанка составил 1 млрд рублей, тогда потери были связаны с переводом процессов в контур Qiwi. Потери за первое полугодие 2019 года сравнялись с убытком за весь прошлый год. IR-директор Qiwi Варвара Киселева в разговоре с Forbes тоже связывала это с расходами на привлечение клиентов. Совет директоров Qiwi при этом рекомендовал компании избавиться от проекта. Источники «Коммерсанта» говорили , что переговоры ведутся, а проектом интересуется «Билайн». Qiwi подтверждала, что ведет переговоры с потенциальными инвесторами о продаже Рокетбанка.

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

