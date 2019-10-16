16.10.2019 09:40 184

Цены на авиабилеты «Победы» из-за рубежа в Россию с конца октября вырастут в среднем на 40%. Это беспрецедентное разовое повышение стоимости. Причиной стало решение суда, который запретил авиакомпании взимать плату за регистрацию в зарубежных аэропортах.

Авиакомпания «Победа» повысит цены на билеты из зарубежных аэропортов в Россию с 28 октября, сообщила «Ведомостям» представитель перевозчика Елена Селиванова. По ее словам, стоимость перелета вырастет на €25 (по курсу ЦБ это составит примерно 1800 рублей).

Столько перевозчик сейчас взимает с пассажиров, которые регистрируются на рейсы в Россию в аэропорту, а не онлайн. При регистрации через сайт «Победы» платить не приходится. С платной регистрацией не согласилась московская транспортная прокуратура и подала в суд. В первой инстанции проиграла, но Мосгорсуд изменил решение. «Победа» говорила, что намерена его оспорить. «Бесплатных услуг не бывает, бывают включенные в тариф по умолчанию для всех», — говорила представитель компании. Она добавляла, что 90% пассажиров регистрируются на рейсы из-за рубежа онлайн.

Поднимая цены, «Победа» исполняет решение суда, утверждает Селиванова. По ее словам, средняя цена билета «Победы» в одну сторону на международных перелетах в прошлый зимний сезон составила 4500 рублей. Выходит, что с конца октября 2019 года билеты подорожают в среднем на 40% — это беспрецедентно высокий разовый рост, отмечают «Ведомости».

Подорожание не коснется перелетов внутри России и вылетов за рубеж из российских аэропортов. В России регистрация на стойке не является отдельной услугой, ее стоимость включена в аэропортовые сборы и, соответственно, в стоимость билетов. В иностранных аэропортах это отдельная статья расходов, каждый устанавливает свой размер платы, €25 — средняя величина, пояснила представитель «Победы».

Платную регистрацию на рейсы из-за рубежа в Россию «Победа» ввела в октябре 2018 года. Тогда из-за резкого подорожания расходы авиакомпании выросли более чем на 30%, и это было одним из способов сократить расходы, пояснила Селиванова. «Мы категорически против того, чтобы наши клиенты платили за услуги, которыми не пользуются. Решение суда убивает эту философию», — передал «Ведомостям» гендиректор перевозчика Андрей Калмыков.

«Победа» — 100%-ная «дочка» «Аэрофлота». По данным Росавиации, авиакомпания по итогам января-августа 2019 года занимает четвертое место среди российских авиалиний по объему перевозок. Больше «Победы» перевезли только «Аэрофлот», S7 и еще одна «дочка» «Аэрофлота» — авиакомпания «Россия».

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

