16.10.2019 09:50 221

Бывший председатель правления банка "Советский" Андрей Карпов подал апелляционную жалобу на определение о взыскание с него по иску госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) 157 миллионов рублей убытков, говорится в материалах Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Заявитель обжаловал в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде определение первой инстанции от 29 июля.

Также в производстве суда находится на рассмотрении заявление АСВ о привлечении двенадцати контролировавших банк лиц к ответственности в виде возмещения причиненных ему убытков в размере 5,06 миллиарда рублей.

Уголовное дело Карпова

Уголовное дело о хищении 1,7 миллиарда рублей Андреем Карповым поступило в Выборгский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу, сообщили 14 октября РАПСИ в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Экс-менеджеру банка вменяют совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

По данным следствия, в течение двух лет, начиная с 2013 года, руководителями и сотрудниками АО Банк "Советский" было похищено более 1,7 миллиарда рублей. "С этой целью сообщники выдавали заведомо невозвратные кредиты, перечисляя средства на банковские счета подконтрольных им организаций", — заявляли ранее в Генпрокуратуре.

Карпов находится под арестом. Суд уже рассматривает уголовные дела в отношении троих соучастников экс-менеджера банка.

Махинации в "Советском"

В марте РАПСИ сообщили в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга, что финансист и бывший совладелец британского футбольного клуба "Портсмут" Владимир Антонов приговорен к 2,5 годам колонии по делу о хищении 150 миллионов из банка "Советский".

Антонов полностью признал вину. Кроме наказания в виде лишения свободы, Выборгский районный суд Петербурга оштрафовал его на 300 тысяч рублей. Во время следствия Антонов находился под домашним арестом и был взят под стражу в зале суда, пояснили тогда в ОПС.

Как следует из материалов дела, Антонов совместно с бывшим председателем совета директоров банка "Советский" Станиславом Митрушиным оформили на фирму-однодневку ООО "Сервис" кредит на сумму 150 миллионов рублей, который не планировалось погашать. Для этого они привлекли бывшего начальника кредитного департамента банка Андрея Кузнецова, а также предпринимателей Тамару Чернышову, Дмитрия Толстоухова и Алексея Семенова, выступавших от имени "Сервиса".

Кузнецов, Толстоухов и Семенов в мае 2018 года были приговорены к условным срокам лишения свободы, Чернышова — к 1,5 годам колонии, но суд признал, что наказание она отбыла, находясь под домашним арестом, и освободил в зале суда. Антонов дал показания против Митрушина, но тот скрылся от следствия и находится в розыске. Он также является одним из обвиняемых по делу о хищении 2,2 миллиарда рублей банка "Советский" через кредитное агентство ООО "Коллектор 19".

В феврале в рамках расследования этого дела были задержан бывший член правления банка "Советский" и бывший генеральный директор ООО "Коллектор 19" Кирилл Ласкин, бывший член правления банка Павел Изюмов и еще 10 бывших сотрудников банка "Советский" и предпринимателей.