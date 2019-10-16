16.10.2019 10:20 204

Потери российской экономики из-за несоблюдения норм охраны труда составили 1,67 трлн рублей, или 1,6% ВВП страны. Такие данные по итогам прошлого года представлены в материалах ВНИИ труда (подведомственное учреждение Минтруда) к одному из совещаний, с ними ознакомились «Известия». Больше процента ВВП — довольно солидная сумма, особенно с учетом выполнения президентской задачи по вхождению России в число крупнейших экономик мира, говорят эксперты. Властям стоит постараться свести такие издержки к минимуму, однако достичь нулевого уровня будет невозможно, утверждают специалисты.

Под потерями из-за несоблюдения норм охраны труда специалисты в основном подразумевают последствия производственных травм (они могли быть получены и по вине работодателя, и из-за неосторожности самого сотрудника) и плохие условия труда (например, в шумном или душном помещении производительность большинства людей падает), следует из материалов института. После несчастного случая работник может уйти на больничный или даже на пенсию, а при вредных или опасных условиях труда сотрудникам положены доплаты и сокращенный рабочий день.

Связанные с этим расходы и издержки несут как сами компании, так и государственные социальные структуры. В частности, в прошлом году Пенсионный фонд России (ПФР) потратил 898,8 млрд рублей на выплату досрочных пенсий людям, работавшим на вредных производствах, а Фонд социального страхования (ФСС) выплатил 71,2 млрд рублей по страховым случаям (например, больничным), указано в материалах ВНИИ труда. Как указали специалисты института, работодатели потратили 116,7 млрд рублей на компенсации сотрудникам плюс недополучили 586,4 млрд рублей выручки из-за потерь рабочего времени (и, следовательно, снижения производства продукции или услуг).

Суммарно экономические потери, связанные с состоянием условий и охраны труда в России, в 2018 году составили 1,67 трлн рублей, или 1,6% ВВП, заключили специалисты ВНИИ труда.

«Известия» направили запросы в пресс-службы Минтруда и ВНИИ труда.

В 2016 году заместитель министра труда и соцзащиты России Григорий Лекарев заявлял, что экономика России ежегодно теряет из-за неудовлетворительных условий труда порядка 1,6 трлн рублей, или 2,3% ВВП. Таким образом, можно сделать вывод, что за эти годы сумма потерь практически не изменилась, а ВВП вырос.

Фактические издержки из-за плохих условий труда гораздо выше, чем оценивает ВНИИ труда, однако рассчитать их проблематично, утверждает профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

— Например, никто не измеряет потери, связанные с профессиональным выгоранием, пока на это обращают внимание только в европейских странах. Учет профессиональной заболеваемости тоже не вполне отлажен: допустим, если человек трудился на буровой установке в суровом климате и простудился, врач не свяжет это с работой, — объяснил эксперт.

Кроме того, проведение специальной оценки условий труда работодатели в частном порядке заказывают у компаний, и те понимают, что клиент заинтересован в «правильном» результате, добавил Александр Сафонов. По его мнению, лишь после оценки реальных потерь экономики из-за условий труда стоит разрабатывать план решения проблемы.

Уже нынешние данные достаточно значительны, особенно в условиях выполнения президентской задачи по вхождению России в число крупнейших экономик мира, считает директор Института занятости и профессий НИУ ВШЭ Федор Прокопов.

— Более процента ВВП — заметная сумма, за которую стоит бороться. Уже сейчас снижается численность занятых в промышленном производстве, идет обновление оборудования — это можно рассматривать как предпосылки снижения издержек. Но надо понимать, что снизить их до нуля не удастся, — сказал Федор Прокопов.

В частности, со значительными рисками сопряжена добыча полезных ископаемых. Обеспечить полную безопасность при работе в шахтах на глубине 2–4 км, невозможно либо за гранью экономической рентабельности, привел он пример. При этом отказ от таких работ может гораздо сильнее ударить по экономике страны, чем потери, связанные с условиями труда, заметил эксперт.

Как ранее сообщали «Известия», в России могут начать использовать систему бонус-малус для расчета размера взносов в ФСС. Их перечисляют работодатели, а затем из этих денег оплачивают больничные и компенсации при ЧП на производстве. Таким образом, расходы компаний, где сотрудники часто болеют или калечатся, могут вырасти, а предприятий со здоровым коллективом — сократиться.

Анна ИВУШКИНА