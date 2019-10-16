16.10.2019 15:00 217

Большинство россиян ожидает масштабной роботизации труда уже в обозримом будущем, но лишь немногие задумываются об угрозе потери работы из-за этого, выяснили исследователи НИУ ВШЭ. Почти каждый второй респондент сказал, что машина не справится с его обязанностями. При этом эксперты предупреждают, что значительная часть занятого населения не готова к связанным с технологиями изменениям.

Значительная часть работающих россиян скептически относится к роботизации и рассматривает роботов скорее в роли ассистентов, пригодных для выполнения простой работы. К такому выводу пришли исследователи Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ), которые опросили 7584 респондентов в возрасте 18-65 лет.

Среди занятого населения почти каждый второй (44%) респондент уверен в том, что робот не сможет заменить его на работе. 35% респондентов считают, что робот способен справиться только с частью задач. И лишь 16% респондентов заявили, что роботы способны справиться с их основными рабочими обязанностями.

Исследователи отметили закономерность — чем ниже уровень квалификации и полномочий работника, тем выше он оценивает потенциал роботов. Среди руководителей высшего и среднего звена только 5% полагают, что робот сможет выполнить их работу полностью или по большей части. В группе неквалифицированных рабочих такого мнения придерживаются 37%.

Больше половины (55%) опрошенных ожидают, что уже в обозримом будущем на большинстве рабочих мест вместо людей будут трудиться роботы. Не согласны с этим мнением 38% респондентов, и еще 7% затруднились с ответом. Между работниками, которые признают высокий риск роботизации, и тем, кто относится к ней скептически, есть существенная разница. Исследователи считают, что первая группа обладает заметно меньшим потенциалом адаптации к изменениям рынка труда. Кроме того, они плохо интегрированы в цифровую экономику — 60% таких работников заняты трудом, не требующим наличия цифровых навыков. Среди респондентов, допускающих, что робот справится только с частью их обязанностей или не справится вовсе, этот показатель ниже — 41%.

Высказывающие опасения респонденты не склонны к освоению новых знаний и реже вовлечены в практики непрерывного образования (таких в этой группе только 29%). Среди тех, кто считает роботов менее пригодными для выполнения своей работы, образование продолжают постоянно получать 42%. Именно отказ от освоения новых навыков будет способствовать вытеснению людей с рынка труда, считают исследователи. Они подчеркивают, что значительная часть занятого населения пока не готова к связанным с роботизацией изменениям.

Александр ПЯТИН, Forbes Staff

