18.10.2019 20:59 186

Развитие льготного лизинга обещает новые перспективы имущественно-финансовой поддержки малому и среднему бизнесу.

Согласно результатам опросов, проведенных Банком России по итогам прошлого года, доля субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), удовлетворенных работой финансовых организаций, больше всего выросла в сфере лизинга — на 5,9%. Для сравнения: количество лояльных клиентов у страховых компаний увеличилось на 2,5%, у микрофинансовых организаций — на 0,9%, тогда как у банков оно сократилось на 4,3%.

Рынок лизинга стабильно растет. По данным рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»), в 2017 году он вырос на 40%, в прошлом году — на 20% по сравнению с 2017 годом и превысил отметку 1,3 трлн руб. По прогнозам агентства, рост на уровне 15% будет зафиксирован по итогам этого года. Общий лизинговый портфель участников рынка на начало 2019 года оценивался на уровне 3,9 млрд руб. «Даже если экономика будет стоять на месте, сегмент лизинга в ближайшее время вырастет до 5–6 трлн руб.», — прогнозирует генеральный директор компании «МСБ-Лизинг» Роман Трубачев. Отсутствие жесткого регуляторного пресса в отношении лизинга позволяет формировать более привлекательную по сравнению с банковским кредитованием кредитную политику, отмечает он.

В сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) динамика лизинговых сделок действительно гораздо лучше, чем в кредитовании, отмечает председатель комитета по финансовым рынкам «Опоры России» Павел Самиев: «За прошлый год доля лизинговых сделок в сегменте МСП достигла почти половины всего объема рынка лизинга». Сам малый бизнес, по его словам, в опросах по поводу наиболее предпочтительных, удобных инструментов финансирования сегодня отмечает лизинг как номер один, как более доступный, чем кредит и другие формы финансирования.

Однако у этого финансового инструмента есть еще потенциал для наращивания его использования субъектами МСП, считают в Банке России. Согласно дорожной карте ЦБ по развитию финансирования субъектов МСП, «недостаточное использование инструмента лизинга субъектами МСП» — одна из ключевых проблем, сдерживающих развитие бизнеса. Регулятор, в частности, намерен до конца этого года создать дополнительные меры регулирования и надзора за сектором, которые позволят обеспечить надежность и прозрачность этого вида финансовой поддержки.

Повысить доступность и объем использования лизинга стремятся и государственные ведомства. Параллельные программы льготного лизинга для бизнеса реализуют Минэкономразвития и Минпромторг России.

Программа для малых

Объем лизинговой поддержки предпринимателей через Минэкономразвития в период с 2017 года по октябрь текущего года составил 6,04 млрд руб.

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) является оператором лизинговой программы. Проект реализуется через сеть дочерних региональных лизинговых компаний (РЛК) в четырех субъектах РФ: Татарстане, Башкирии, Республике Саха (Якутия) и Ярославской области. Уставный капитал каждой РЛК — 2 млрд руб. (75% — доля Корпорации, 25% — региональных бюджетов). Причем РЛК работают без привязки к свое локации — за время действия программы поддержку получили около 200 лизинговых проектов из 54 субъектов РФ.

Программа от Минэкономразвития предполагает лизинговое финансирование малого и микробизнеса на приобретение промышленного оборудования и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции по льготным ставкам: 6% годовых — для российского оборудования и 8% годовых — для иностранного. Предприниматель должен работать на рынке не менее одного года, иметь хорошую кредитную историю и не иметь долгов по налогам. «За финансированием могут обратиться предприниматели, которые заинтересованы в приобретении оборудования стоимостью от 1 млн до 200 млн руб. сроком до семи лет», — сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

При этом требования по размеру авансового платежа ниже, чем в коммерческих лизинговых компаниях. Как правило, он составляет 10%, а в случае привлечения поручительства региональной гарантийной организации (РГО действуют во всех субъектах РФ) вообще не требуется. Кроме того, отсутствуют какие-либо комиссии за совершение сделки. «Для субъектов МСП зачастую не столько критичен размер процентной ставки, сколько размер аванса по лизинговой сделке», — комментирует директор Объединенной лизинговой ассоциации Татьяна Позднякова.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, на текущий квартал наибольшая доля профинансированных лизинговых проектов в портфеле приходится на машиностроение (17,8%), химическую промышленность (16,3%), пищевую промышленность (14,9%), металлургию (12,7%), текстильную промышленность (5,8%), а также сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство (5,6%). «По статистике количество отказов — минимальное. В основном речь идет о случаях, когда потенциальный пользователь программы невнимательно ознакомился с условиями и требованиями», — предупреждают в ведомстве.

В перспективе планируется расширение географии льготной лизинговой поддержки, в частности, увеличение доли проектов из регионов Дальнего Востока и Северного Кавказа. Также, в случае докапитализации РЛК в рамках нацпроекта по МСП в 2020–2024 годах станет возможным включение в программу субъектов среднего предпринимательства. Активно обсуждается возможность расширения перечня финансируемых видов имущества — например, дополнительно к оборудованию, — для предпринимателей, работающих в туристической индустрии, сообщают представители пресс-службы Минэкономразвития.

На сегодняшний день в реализации данной программы не участвуют коммерческие компании. В корпорации объясняют это тем, что РЛК работают в сегменте лизинга оборудования, где частный бизнес на сегодняшний день не очень активен. РЛК — это структуры с узкой специализацией и компетенцией, которые предлагают предпринимателям возможность заключения сделок с низкими авансами, низкими ставками и длинными сроками. При этом инвестированные однажды средства в капитал РЛК позволяют гарантированно поддерживать реализацию программы на протяжении многих лет, повторно реинвестируя полученные в составе лизинговых платежей деньги в новые лизинговые проекты, говорят операторы программы.

Так, сформированный капитал в размере 8 млрд руб. и плановая докапитализация действующих РЛК в 2020–2024 годах в сумме 9,3 млрд руб. обеспечат оказание лизинговой поддержки предпринимателям по итогам восьми лет (с 2017-го по 2024-й) в размере не менее 29,8 млрд руб. «Подобного мультипликативного эффекта можно добиться только через реализацию механизма возвратного государственного финансирования», — отмечают в пресс-службе Минэкономразвития.

Кроме того, Минэкономразвития и Корпорация в рамках паспорта нацпроекта по МСП разрабатывают новый механизм субсидирования по договорам лизинга, который может быть запущен уже в следующем году. К работе в числе прочего привлечены профучастники лизингового сообщества, поскольку планируется привлечь в данную программу рыночные лизинговые компании. Оценивать потенциал такого взаимодействия пока сложно, говорит Роман: «Но любая льготная программа — это хорошо, если она будет рабочей».

Деньги вперед

В свою очередь, программа Минпромторга, которая реализуется с мая 2015 года, основана именно на принципе субсидирования льготного лизинга с привлечением частных лизинговых компаний и в целом рассчитана на бизнес разных масштабов. Впрочем, в ее структуре есть отдельные направления, которые подразумевают поддержку и МСП. Названия подпрограмм говорят сами за себя: «Российский тягач» (лизинг магистральных седельных тягачей «КамАЗ»), «Российский фермер» (поддержка сельхозпроизводителей) и «Свое дело» (помощь МСП). Малые и средние предприятия, а также индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на льготный лизинг по всем трем подпрограммам.

Программа предусматривает субсидирование выпадающих доходов лизинговым компаниям (от 10 до 15% цены техники в зависимости от региона передачи), предоставляющим предпринимателям колесную технику, автобусы, строительно-дорожные, коммунальные, лесозаготовительные и снегоболотоходные машины со скидкой 12,5%.

С 2017 по 2018 год Минпромторгом были заключены соглашения о предоставлении субсидий почти с 90 лизинговыми компаниями, сообщают в министерстве. Льготные условия финансовой аренды бизнес может получить непосредственно в этих лизинговых компаниях, в том числе «Европлан», «Сбербанк Лизинг», «Росагролизинг», «ВЭБ-Лизинг» и другие (полный список компаний опубликован на официальном сайте ведомства). Чтобы получить лизинг на льготных условиях, претендент должен выбрать оптимальную модель техники из списка, предусмотренного государственной программой; подать в лизинговую компанию заявление, в котором указано намерение участвовать в программе льготного лизинга; дождаться одобрения сделки и подписать договор. После чего субъект МСП получает выбранное транспортное средство в пользование и оплачивает стоимость предмета лизинга по льготной цене.

В прошлом году в рамках программы было реализовано более 2,6 тыс. единиц техники 73 российских производителей на общую сумму порядка 28 млрд руб. В 2017 году на программу было выделено 13,75 млрд руб., в 2018-м — 6,1 млрд руб., в 2019-м — 4,9 млрд руб. В июле 2018 года программа льготного лизинга была продлена до 2020 года.

Как говорит Татьяна Позднякова, за долгую лизинговую практику в случае с программой Минпромторга государство предложило действительно эффективный механизм поддержки внутреннего спроса за счет удобного потребителям механизма лизинга. Важно, например, что субсидии Минпромторга предлагаются на стадии авансового платежа. Как уточняет Татьяна Позднякова, это предпочтительнее и для субъекта МСП — меньше денег приходится отвлекать из оборота, чтобы заплатить аванс лизинговой компании, и для лизинговой компании (улучшается структура лизинговой сделки). «Механизм, когда субсидия конечному потребителю предоставляется в момент заключения договора, без необходимости возмещать уже понесенные затраты и без необходимости собирать дополнительные справки гораздо доступней, надежней и эффективней», — считает эксперт. В целом, по словам Татьяны Поздняковой, многие программы поддержки, которые разрабатываются на федеральном и региональном уровнях, необходимо оптимизировать — делать их менее запутанными и снижать сопровождающие их высокие издержки. А также повышать информированность бизнеса о возможностях финансовой поддержки, говорит Татьяна Позднякова: «Конечные потребители зачастую не знают о программах для них».



Федор КОНОВ