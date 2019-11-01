01.11.2019 10:00 267

Общественная организация «Деловая Россия» предлагает законодательно закрепить гарантии для компаний, которые решили перестать уклоняться от налогов и начать работать «по-белому». Для них следует предусмотреть механизм реабилитации от налоговой и уголовной ответственности за периоды до «обеления».

Письмо с такой инициативой за подписью сопредседателя «Деловой России» Антона Данилова-Данильяна было направлено 21 октября на имя первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова (копия документа есть в распоряжении РБК).

Как сообщил РБК Данилов-Данильян, инициатива, направленная также в Минэкономразвития, поддержана другими деловыми объединениями — «Опорой России» и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

В обращении подчеркивается, что ведущие деловые объединения хорошо понимают важность повышения прозрачности бизнеса и «уже проводят соответствующую работу среди бизнес-сообщества, координируя ее с Генеральной прокуратурой, а также с ФНС, ФАС» и другими ведомствами.

РБК направил запросы в Минфин и ФНС.

Что предлагает «Деловая Россия»

Как отмечается в письме, одной из главных причин малой востребованности различных видов финансовой помощи государства является «глубокое недоверие предпринимателей к органам контроля и надзора, страх подвергнуться масштабным проверкам в случае полной легализации своей деятельности».

В связи с этим предлагается:

предусмотреть для компаний, отказавшихся от использования схем уклонения от налогов и сотрудничающих с налоговыми органами в целях повышения своей прозрачности, механизм реабилитации от налоговой и уголовной ответственности за предыдущие периоды деятельности;

ввести запрет на проведение проверок по соблюдению организациями требований, отсекаемых «регуляторной гильотиной»; аннулировать ранее принятые решения о штрафах за несоблюдение этих требований, прекратить соответствующие административные дела.

Представители бизнес-объединения указывают, что во многих конкурентных отраслях использование схем «сомнительной налоговой оптимизации», а также нарушение трудового и миграционного законодательства, «являются результатом отсутствия требований к добросовестности исполнителей и подрядчиков в условиях жесткой конкуренции между ними». «Единственный критерий — наименьшая предложенная цена — неминуемо загоняет участников торгов в серую зону, где конкурентные преимущества имеют недобросовестные компании», — подчеркивается в письме.

Решить проблему может введение предварительного отбора участников торгов с аккредитацией через отраслевые саморегулируемые организации, считает «Деловая Россия». Опробовать новации организация предлагает на двух–трех отраслях.

Может сработать для небольшой доли предприятий

Предложение «Деловой России» находится в тренде борьбы за обеление экономики, которая идет в России последние несколько лет, говорит экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец. «Это щадящий вариант, в котором у бизнеса есть право выбора. С этой точки зрения, это может быть эффективной мерой», — сказала она РБК.

По мнению Донец, механизм, в случае его реализации, может сработать «для какой-то небольшой пропорции предприятий, скорее всего, малых», так как существует «тонкая грань между уклонением от налогов и нарушением закона в более крупных масштабах, за которые может быть ответственность вплоть до уголовной».

В феврале прошлого года тема «внутренней амнистии капитала» поднималась на встрече бюро РСПП с президентом России Владимиром Путиным. Представители предпринимательского сообщества отметили, что не стоит «чересчур жестко относиться к тому бизнесу, который вышел из тени, но который формально нужно проверять по прошлым грехам». По словам главы РСПП Александра Шохина, участники встречи договорились обсудить эту тему с правительством.

В мае 2019 года правительство опубликовало законопроект о «регуляторной гильотине», который предусматривает отказ от устаревших и избыточных требований к бизнесу. Но он не затрагивает отношения бизнеса с налоговиками. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказывался за распространение механизма «гильотины» на налоговый и валютный контроль. В правительстве обещали изучить предложение.

Анна ГАЛЬЧЕВА