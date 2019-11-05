Портал недвижимости Domofond.ru составил рейтинг крупных городов России по стоимости аренды жилья (имеется в распоряжении "Российской газеты").
Сравнивались цены на аренду однокомнатных квартир в 75 городах. Почетное первое место оказалось у Москвы, что вполне закономерно, учитывая, что в столице традиционно самый высокий спрос на съемное жилье. Месяц в столичной "однушке" обойдется в 36 436 руб. Дешевле всего арендовать квартиру в Волжском и Стерлитамаке: за 7 927 и 8 156 рублей в месяц соответственно.
В среднем по России съем однокомнатной квартиры стоит 16 097 рублей в месяц. Только в 13 городах из 75 арендная ставка выше, чем в среднем по стране, а в 14 наем "однушки" обходится менее чем в 10 тысяч руб.
В каких городах аренда самая дорогая?
После Москвы самым дорогим городом по стоимости аренды жилья стали подмосковные Химки. Здесь собственники однокомнатной квартиры просят в среднем 27 726 рублей в месяц. На третьем месте — Санкт-Петербург: средняя ставка здесь составляет 24 597 рублей.
Топ-10 городов с самой высокой стоимостью аренды однокомнатных квартир
Место в рейтинге Город Регион Цена аренды, руб/мес.
1. Москва Москва 36 436
2. Химки Московская область 27 726
3. Санкт-Петербург Санкт-Петербург 24 597
4. Сочи Краснодарский край 21 674
5. Балашиха Московская область 21 257
6. Хабаровск Хабаровский край 20 804
7. Симферополь Крым 20 770
8. Подольск Московская область 20 633
9. Севастополь Севастополь 19 870
10. Сургут Ханты-Мансийский АО 19 553
А где ставки аренды самые низкие?
Дешевле всего аренда однокомнатной квартиры обходится нанимателям в городе Волжский (Волгоградская область): месяц проживания здесь стоит в среднем 7 927 руб. Второе с конца место у Стерлитамака (Башкортостан), где месяц аренды стоит в среднем 8 156 руб. Третьим городом с наиболее доступной арендой стал Курск — однокомнатную квартиру на месяц в городе можно арендовать за 8 411 руб.
Топ-10 городов с самой дешевой арендой однокомнатных квартир
Место в рейтинге Город Регион Цена аренды, руб/мес.
75. Волжский Волгоградская область 7 927
74. Стерлитамак Башкортостан 8 156
73. Курск Курская область 8 411
72. Курган Курганская область 8 420
71. Саранск Мордовия 8 467
70. Киров Кировская область 8 780
69. Магнитогорск Челябинская область 8 787
68. Пенза Пензенская область 9 003
67. Брянск Брянская область 9 296
66. Липецк Липецкая область 9 512
В целом, как отмечают в Domofond.ru, ставки аренды на жилье остаются стабильными. По сравнению с сентябрем, они ни выросли, ни снизились. Ведь осень — традиционно самый высокий сезон аренды. Интерес и, соответственно, цены начинают снижаться только ближе к лету. А однокомнатные квартиры по-прежнему остаются самым востребованным форматом на рынке съемного жилья.
Рейтинг городов России по цене предложения аренды однокомнатной квартиры (октябрь 2019 г.)
Место в рейтинге Город Регион Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес.
1. Москва Москва 36 436
2. Химки Московская область 27 726
3. Санкт-Петербург Санкт-Петербург 24 597
4. Сочи Краснодарский край 21 674
5. Балашиха Московская область 21 257
6. Хабаровск Хабаровский край 20 804
7. Симферополь Крым 20 770
8. Подольск Московская область 20 633
9. Севастополь Севастополь 19 870
10. Сургут Ханты-Мансийский АО 19 553
11. Екатеринбург Свердловская область 18 125
12. Нижневартовск Ханты-Мансийский АО 17 792
13. Казань Татарстан 17 097
14. Владивосток Приморский край 15 992
15. Новороссийск Краснодарский край 15 976
16. Архангельск Архангельская область 15 914
17. Новосибирск Новосибирская область 15 888
18. Мурманск Мурманская область 15 694
19. Иркутск Иркутская область 15 420
20. Тюмень Тюменская область 15 026
21. Тула Тульская область 14 778
22. Уфа Башкортостан 14 654
23. Ростов-на-Дону Ростовская область 14 545
24. Краснодар Краснодарский край 14 529
25. Нижний Новгород Нижегородская область 14 481
26. Чита Забайкальский край 14 404
27. Самара Самарская область 14 334
28. Калининград Калининградская область 14 312
29. Улан-Удэ Бурятия 13 823
30. Красноярск Красноярский край 13 651
31. Тверь Тверская область 13 449
32. Махачкала Дагестан 13 388
33. Череповец Вологодская область 13 378
34. Калуга Калужская область 13 082
35. Набережные Челны Татарстан 12 896
36. Пермь Пермский край 12 691
37. Рязань Рязанская область 12 527
38. Петрозаводск Карелия 12 371
39. Астрахань Астраханская область 12 329
40. Владимир Владимирская область 12 062
41. Владикавказ Северная Осетия 11 973
42. Томск Томская область 11 906
43. Белгород Белгородская область 11 612
44. Саратов Саратовская область 11 568
45. Волгоград Волгоградская область 11 565
46. Омск Омская область 11 493
47. Челябинск Челябинская область 11 386
48. Ярославль Ярославская область 11 375
49. Барнаул Алтайский край 11 050
50. Ижевск Удмуртия 11 020
51. Воронеж Воронежская область 10 977
52. Новокузнецк Кемеровская область 10 768
53. Вологда Вологодская область 10 740
54. Тольятти Самарская область 10 736
55 Смоленск Смоленская область 10 642
56. Оренбург Оренбургская область 10 589
57. Ульяновск Ульяновская область 10 578
58. Ставрополь Ставропольский край 10 421
59. Чебоксары Чувашия 10 374
60. Кемерово Кемеровская область 10 274
61. Иваново Ивановская область 10 028
62. Тамбов Тамбовская область 9 953
63. Йошкар-Ола Марий Эл 9 847
64. Кострома Костромская область 9 826
65. Нижний Тагил Свердловская область 9 607
66. Липецк Липецкая область 9 512
67. Брянск Брянская область 9 296
68. Пенза Пензенская область 9 003
69. Магнитогорск Челябинская область 8 787
70. Киров Кировская область 8 780
71. Саранск Мордовия 8 467
72. Курган Курганская область 8 420
73. Курск Курская область 8 411
74. Стерлитамак Башкортостан 8 156
75. Волжский Волгоградская область 7 927
В среднем по России — 16 097.
Ольга ИГНАТОВА