05.11.2019 11:00 247

Рубль дорожает утром вторника в условиях глобального спроса на риск из-за надежд на скорое заключение частичной торговой сделки США и КНР, сигналы чего появляются в последние дни.

В пользу рубля играет также возможный иностранный спрос на размещаемые в среду Минфином российские госбумаги.

Рубль в начале биржевой сессии достиг отметки 63,27 за доллар впервые с 31 июля, к евро было достигнуто значение 70,41 впервые с 27 сентября.

"В отсутствие значимых макроэкономических данных оптимизма по теме торговли может оказаться вполне достаточно для того, чтобы удержать рубль на комфортных уровнях в течение недели, с попытками приблизиться к отметкам 63 за доллар и 70 за евро", — полагает Татьяна Евдокимова из банка Нордеа.

К 10.30 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была вблизи 63,31, и рубль дорожает более чем на треть процента.

К евро рубль выглядит заметно сильнее, дорожая на две трети процента до 70,48, в том числе и отыгрывая вчерашнее ослабление единой валюты, пропущенное рублем из-за выходного дня в РФ.

На форексе доллар США показывает сейчас минимальные изменения к евро, но растет на 0,2% к иене.

Одновременно среди валют сырьевого и развивающегося сегментов форекса превалирует позитивная динамика из-за надежд на торговую сделку США и КНР.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп находятся в постоянном контакте с помощью "различных средств", сообщил в понедельник Пекин, отвечая на вопрос, когда и где лидеры могут встретиться для подписания торговой сделки.

Ранее же американские чиновники сигнализировали, что торговое соглашение с КНР может быть подписано в этом месяце, после чего министр торговли США Уилбур Росс сказал, что лицензии для американских компаний на продажу компонентов китайской Huawei Technologies Co Ltd будут выданы "в самое ближайшее время".

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ