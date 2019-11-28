28.11.2019 10:30 173

Сбербанк запускает единую систему авторизации для совместных с Mail.ru и Rambler Group сервисов. К ней уже подключен онлайн-кинотеатр Okko, а до 2 декабря присоединятся Delivery Club и агрегатор такси «Ситимобил». Об этом «Известиям» сообщили в банке. Информацию подтвердили в «Ситимобил» и Okko. Подключение партнеров к единой системе авторизации –– это один из шагов Сбербанка по созданию технологической экосистемы наподобие китайского WeChat. Однако полностью повторить эту схему не получится, так как на российском рынке уже действует несколько таких платформ, конкурирующих между собой, говорят эксперты.

Дружная семья

В середине этого года Сбербанк и Mail.ru Group создали совместное предприятие, куда вошли Delivery Club и «Ситимобил». А в конце лета кредитная организация купила 46,5% в Rambler Group, куда входит онлайн-кинотеатр Okko. Теперь Сбербанк запускает единую систему авторизации для совместных с Mail.ru и Rambler Group сервисов.

Как рассказали «Известиям» в кредитной организации, к единой системе авторизации Сбербанк ID уже подключен онлайн-кинотеатр Okko, а до 2 декабря к ней присоединятся Delivery Club и агрегатор такси «Ситимобил». В «Ситимобил» и Okko подтвердили информацию.

Сейчас к Сбербанк ID уже подключены сервис телемедицины DocDoc, мобильный оператор «СберМобайл», маркетплейс «Беру!» (с «Яндексом») и несколько других платформ, как принадлежащих Сбербанку, так и являющихся его партнерами.

Сбербанк ID позволяет пользователям не запоминать многочисленные логины и пароли для различных сервисов. При регистрации на новом ресурсе, подключенном к системе, форма будет заполняться автоматически. Это упростит использование ресурсов и сэкономит время клиентов.

Как пояснили «Известиям» в Сбербанке, ID формируется автоматически для всех пользователей мобильного приложения, которых сейчас около 58 млн человек. Для авторизации на сайте партнера нужно запустить QR-сканер на главной странице мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», навести камеру на QR-код на сайте и подтвердить вход. Войти можно также по логину и паролю, которые остаются на стороне банка и не передаются партнерам, — это делает сервис не только удобным и быстрым, но и безопасным, отметили в кредитной организации.

Интеграция со Сбербанк ID создает возможность пользователям «циркулировать» внутри созданной экосистемы, считает аналитик «Финама» Леонид Делицын. Для того чтобы переходить от одного партнерского сервиса к другому, набирать каждый раз логин и пароль не придется. По его словам, конкурировать с Google, Apple и Facebook могут только такие же конгломераты, и Mail.ru Group в этом смысле подходящий партнер для проекта Сбербанк ID. Холдинг контролирует две крупные российские социальные сети –– «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также сервисы по доставке еды, такси и другие.

Не один в поле воин

Еще в 2018 году глава Сбербанка Герман Греф говорил, что банк стоил бы в разы дороже, если бы превратился в IT-компанию.

— Если бы мы были интернет-компанией, то наша капитализация сегодня составляла бы соответственно под $200 млрд, –– отмечал он.

Сегодня Сбербанк по сути является уже не просто банком, но представляет собой достаточно большую экосистему. За этот год кредитная организация скупала всё подряд –– от IT-компаний до студии по созданию мультфильмов. Недавно глава ЦБ Эльвира Набиуллина раскритиковала Германа Грефа за то, что Сбербанк приобретает слишком много технологических компаний. Это приводит к тому, что на рынке остается мало независимых игроков.

Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин напомнил, что похожие экосистемы, объединяющие множество сервисов, формируют также «Яндекс», Mail.ru Group, МТС и «Тинькофф». Каждая из экосистем базируется на том или ином сервисе, имеющем большое количество пользователей: у Сбербанка это банковские услуги, у Mail.ru Group –– социальные сети, у МТС –– мобильная связь.

Эксперт считает, что следующим этапом создания экосистемы Сбербанка могут стать программы лояльности, кешбэк-сервисы и единые подписки. У Mail.ru Group, например, уже действует подписка Combo, а у «Яндекса» –– «Яндекс.Плюс». Сергей Либин предположил, что Сбербанк стремится создать аналог китайского WeChat, объединяющего большое количество сервисов, в том числе мессенджер, что позволяет клиентам практически не выходить за пределы экосистемы. При этом стать единой и всеобъемлющей платформой у Сбербанка не получится, так как уже существуют конкурирующие экосистемы –– например, «Яндекса», добавил он.

На этой неделе Mail.ru Group также объявил о запуске собственной системы авторизации Mail ID. Зарегистрировать единый идентификатор можно будет с помощью телефона или любой электронной почты. В будущем станет доступно создание Mail ID через аккаунт в соцсети «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». При этом клиенты, которые ранее уже зарегистрировались в отдельных продуктах, смогут продолжить использовать свои учетные записи.

В пресс-службе МТС «Известиям» сказали, что компания сейчас также тестирует МТС ID –– идентификатор пользователя, позволяющий клиенту получить доступ ко всем продуктам оператора, в том числе сервисам, не связанным с телекоммуникационными услугами. В компании добавили, что ориентированы на создание на базе основного телекоммуникационного бизнеса продуктовой экосистемы с бесшовным переходом между сервисами, то есть без дополнительной авторизации. Одним из ключевых инструментов как раз и станет МТС ID.

Аналог ID есть и у «Яндекса» –– «Яндекс.Паспорт». С его помощью можно заходить на все сервисы компании. Он также позволяет хранить персональные данные, такие как предпочитаемые адреса для доставки и номера банковских карт для подписки. Чтобы защитить свой аккаунт от взлома или кражи, пользователь может привязать к нему номер телефона или включить двухфакторную аутентификацию. Также есть возможность входа по QR-коду –– вообще без ввода пароля, рассказали в компании.

Анастасия ГАВРИЛЮК