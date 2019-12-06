06.12.2019 08:30 187

Банк России планирует переехать с Неглинной улицы в Оружейный переулок, утверждает газета «Ведомости» со ссылкой на несколько собеседников. По данным издания, подходящее здание для своего центрального управления ЦБ подыскивал последние два года, однако под требования, которые размещены на сайте «Сбербанк АСТ» (здание площадью 100000-160000 кв. м в пределах Третьего транспортного кольца, построенное не позднее 2010 года) подходит бизнес-центр «Оружейный» в Тверском районе Москвы. Последний принадлежит Сбербанку и «Мегафону».

Как рассказал изданию замминистра финансов Алексей Моисеев, план переезда ЦБ и покупки «Оружейного» еще в начале года согласовал Национальный финансовый совет. Не исключено, что окончательное решение будет принято на его следующем заседании, которое состоится 12 декабря.

При этом здание на Неглинной улице останется за ЦБ. При этом неясно, где именно будет в дальнейшем находиться руководство Банка России.

В Сбербанке и «Мегафоне» информацию о продаже здания пока не комментируют. Однако «Ведомости» узнали, что они уже нашли офисные комплексы на замены «Оружейному».

Артем ФИЛИПЕНОК