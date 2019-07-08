Дистанционное обслуживание в банках экономит время предпринимателя, главное — за быстротой и удобством не упустить выгоду. Как малому бизнесу взять от банка все и не переплачивать?



Не платите за лишнее. Прежде чем подключить расчетно-кассовое обслуживание, нужно выбрать подходящий пакет услуг по базовым, определяющим размер и оборот бизнеса параметрам: количество платежей партнерам и контрагентам, объем переводов на счета физлиц, необходимость и объем снятия и внесения наличных на счет.

Набор включенных в пакет дополнительных услуг и сервисов у разных банков отличается. Могут включаться отдельные услуги для руководителя компании, эквайринг, бизнес-карта и прочее. На первых порах не нужно гнаться за наиболее полным пакетом услуг, в реальности большая часть из них может оказаться не нужна. Главное — как можно точнее определить будущее количество платежей, объем переводов и необходимость снимать или вносить наличные. Если превысить лимит, банк будет взимать комиссию.

Спрашивайте и выясняйте. Предложения разных банков выглядят по-разному, но есть одно сходство: на самое видное для клиента место выносятся основные условия тарифа. Разместить все условия и преимущества программы на странице предложения, особенно если это мобильная версия, не представляется возможным, поэтому многое остается «за скобками». Какие дополнительные условия нужно искать в подробном описании пакета или при разговоре с менеджером?

1. Самое очевидное — наличие льготного периода при оплате пакета сразу на более длительный срок, например полгода или год. Здесь возможна существенная экономия.

2. Менее очевидное — промопериоды на сопутствующие услуги, важные для ведения и развития бизнеса. Например, некоторые банки предоставляют промопериод на онлайн-бухгалтерию.

3. Неочевидное — программы лояльности и другое. Как и клиентам — физическим лицам, банки предоставляют юридическим лицам скидки от партнеров на услуги сторонних компаний. Например, можно сэкономить 50% стоимости услуги продвижения страницы в соцсетях.

Не «хороните» эквайринг необдуманно. Существует мнение, что оплата наличными в магазинах в России популярнее, чем картой, особенно это мнение распространено в регионах. Однако статистика говорит об обратном тренде. Если в 2010 году, по данным Росстата и ЦБ, доля безналичного торгового оборота в России составляла 5%, то в 2019 году — почти 50%.

Есть все основания полагать, что доля безналичных платежей будет только расти. Бесконтактные способы оплаты делают безналичные платежи более удобными, а значит, более востребованными. Все карты Райффайзенбанка с начала 2018 года выпускаются только с модулем NFC, а смартфоны, оснащенные таким модулем, получают широкое распространение в России. На данный момент более 16% всех операций клиенты Райффайзенбанка по всей России совершают с помощью смартфонов. Одновременно с этим мы наблюдаем снижение спроса на наличные в отделениях и банкоматах.

Основной минус эквайринга — он стоит денег. Кроме того, некоторые банки устанавливают лимит на минимальный оборот в месяц. С другой стороны, по данным компании «Такском» за январь 2019 года, более 50% покупок в России совершается без использования наличных денег. И есть вероятность, что торгово-сервисное предприятие, не подключив эквайринг, будет терять часть клиентов, предпочитающих безналичные платежи наличным.

Есть еще косвенные факторы, такие, например, как сокращение времени на обслуживание покупателя в случае оплаты картой. Компания INPAS, например, подсчитала, что с подключением эквайринга оборот предприятия увеличивается на 15—20%. Конечно, просчитать гипотетические потери, особенно если бизнес только рождается, в действительности очень сложно. Самое верное решение — не убирать с чаши весов растущую популярность безналичной оплаты и сравнить предложения разных банков.

Экономьте на бухгалтере. Многие банки стали предоставлять бесплатную онлайн-бухгалтерию и сдачу отчетности онлайн для ИП без сотрудников. Это не только позволит сэкономить время и ресурсы, но и снизит человеческий фактор в вопросах, связанных с налогами.

Продумайте следующие шаги. Согласно исследованиям Райффайзенбанка, потребность в кредитовании есть у трети наших клиентов. По своей специфике на начальном этапе малому и микробизнесу интересно в основном расчетно-кассовое обслуживание. Но исключать возможность кредитования в будущем не стоит — например, в какой-то момент может понадобиться экспресс-кредит на закупку товара. И об этом лучше подумать на этапе выбора банка для открытия расчетного счета. Вот почему.

При рассмотрении возможности кредитования банки смотрят в том числе на финансовые потоки компании и доверяют больше тем, у кого они стабильные и регулярные, ведь это в первую очередь свидетельствует о том, что с бизнесом все хорошо. Наличие счета в банке увеличивает шансы предпринимателя на получение в этом банке кредита. Так что, даже если в данный момент вы не видите необходимости в кредитовании, лучше обратить внимание на условия и учесть их при выборе банка для РКО. Тогда у вас будет больше шансов на положительное решение по кредиту, если необходимость в нем появится.

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