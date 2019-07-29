За последние три года объемы кредитования в сегменте МСП стабильно растут. По итогам 2018 года объем выдач составил 6,8 трлн рублей (на 11,4% больше, чем в 2017-м). Тенденция сохранится и в 2019 году, главным драйвером кредитования МСП станет господдержка.



Эти ожидания связаны прежде всего с развитием федерального проекта по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам. В 2019 году в рамках программы льготного кредитования субъектов МСП планируется предоставить льготных кредитов в размере 1 трлн рублей, а к 2025-му совокупный объем кредитного портфеля МСП увеличить до 10 трлн рублей.

В прошлом году Минэкономразвития апробировало механизм предоставления банкам субсидий на кредитование по ставке 6,5% предприятий малого и среднего бизнеса, занятых в приоритетных для РФ отраслях. Размер субсидируемой государством процентной ставки составлял 3,5% годовых для субъектов малого предпринимательства и 3,1% — для среднего, на сроки до десяти лет на инвестиционные цели и до трех лет — на оборотный капитал.

Поскольку ожидания относительно спроса на льготные ссуды со стороны небольших компаний оправдались, в 2019 году программа льготного кредитования была перезапущена на новых условиях. Теперь она предусматривает льготное кредитование малого и среднего бизнеса по ставке не выше 8,5%. Бюджет, заложенный на новую программу, составляет около 9,2 млрд рублей, что более чем в шесть раз превышает объем средств, выделенных в 2018 году. При этом МЭР существенно расширило список банков, которые предоставляют льготные кредиты малым и средним предприятиям: в 2019 году в перечень вошли 70 уполномоченных кредитных организаций, в перечень приоритетных для кредитования отраслей дополнительно включены сферы здравоохранения и образования, бытовых услуг, деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли.

Региональные власти, особенно для приоритетных отраслей или проектов, на своих территориях применяют практику субсидий на компенсацию части процентной ставки по кредитам, что существенно удешевляет кредит и делает его доступнее для заемщика. Например, департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы предлагает для резидентов столичных технопарков субсидию по кредиту или лизингу до 10 млн рублей — такие программы надо распространить и по регионам.

Серьезной поддержкой для сегмента стали определенные 223-ФЗ меры по стимулированию участия в госзакупках субъектов МСП. К 2024 году ежегодный объем госзакупок у МСП должен выйти на уровень 5 трлн рублей. Установленная на сегодняшний день квота по госзакупкам у МСП — 15%, а к 2020-му ее планируется повысить до 18%. На малый и средний бизнес в среднем приходится более 40% закупок госкомпаний и бюджетных учреждений по ФЗ-44, ФЗ-223, а также ФЗ-185 (для отрасли ЖКХ и капремонта многоквартирных домов). Важной составляющей при работе компаний МСП по госконтрактам выступают гарантии для получения кредитов и займов, призванные решить в том числе проблему кассовых разрывов у подрядчиков. Сегодня, в частности, банковские гарантии по ФЗ-44 выдают крупные российские банки.

Решить проблему нехватки обеспечения (залогов), характерную для подавляющего большинства малых предприятий, призвана трехуровневая национальная гарантийная система: Корпорация МСП — МСП Банк — региональные гарантийные организации и фонды (РГО). Подавляющее большинство РГО в своих регионах выдают поручительства субъектам МСП на сумму до 25 млн рублей, только крупнейшие (например, Московский гарантийный фонд) оформляют поручительство на сумму до 100 млн рублей. Если речь идет о более крупных сделках, то включаются ресурсы Корпорации МСП.

Раньше МСП зачастую жаловались на отсутствие доступа к финансированию на старте бизнеса. Сегодня в стране действует целый ряд госструктур и институтов развития — как на федеральном, так и региональном уровне, которые развернули программы по поддержке высокотехнологичного бизнеса. Еще в 2017 году руководством страны дано поручение создать при пяти госкорпорациях — «Роскосмосе», «Ростехе», «Росатоме», Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной судостроительной корпорации — спецподразделения и венчурные фонды для инвестирования в малые инновационные компании. Такой поддержкой могут воспользоваться компании из отраслей биотехнологий, информационных технологий, робототехники, фармацевтики, здравоохранения с использованием высокотехнологичного медицинского оборудования.

И, безусловно, одним из важнейших условий для увеличения доступа МСП к финансовым ресурсам становится активность банковского сектора. С учетом значительного расширения господдержки МСП в 2019 году по итогам года ожидается прирост объемов кредитования МСП на уровне 15%. При этом банки сегодня меняют свои подходы к работе с малым бизнесом, не ограничиваясь только кредитованием, а развивая комплексное обслуживание, когда предприниматель в одном банке может получить всю совокупность продуктов и услуг, необходимых для ведения и развития бизнеса. Фактически банки — участники программ господдержки выступают фронт-офисами по продвижению не только собственных кредитных продуктов и РКО, но и гарантийных, субсидиарных продуктов господдержки, финансовых и нефинансовых сервисов и маркетплейсов, а также самостоятельно или совместно с госструктурами организуют на бесплатной для предпринимателей основе форумы, программы обучения и консультирования.

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