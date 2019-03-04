Министру экономического развития России Максиму Орешкину было бы интересно поработать на посту президента России. Об этом глава Минэкономразвития рассказал в ходе общения со слушателями Академии журналистики «Коммерсанта».



«Я всегда говорил, что и на своем месте еще многого не сделал. Поэтому могу рассуждать только абстрактно. Работа президента любому управленцу точно была бы интересна с точки зрения сути и содержания», — сказал Орешкин.

«Но главное, конечно же, это не интерес, главное — есть ли польза для страны и людей», — считает министр.

При этом, по его мнению, работа президента «абсолютно чудовищна с точки зрения нагрузки». «Посмотреть даже на мою текущую занятость. Помимо большой нагрузки на рабочем месте постоянная необходимость перемещения, совещания с президентом, премьером, вице-премьерами… Мозг должен переключаться моментально между разными темами, а работать заканчиваешь глубоко за полночь. И понятно, что чем выше уровень, тем больше нагрузка. И, если ты хочешь реально что-то сделать для страны, эта нагрузка сумасшедшая», — отметил Орешкин.