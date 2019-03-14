Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев, назвавший малоимущих пенсионеров «тунеядцами и алкашами», написал заявление о досрочном сложении полномочий, сообщает пресс-служба областной думы.

«Комитет Волгоградской областной думы по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий рассмотрел и поддержал проект постановления о досрочном прекращении полномочий регионального парламентария Гасана Набиева», — говорится в сообщении облдумы.

Профильный парламентский комитет рекомендовал Волгоградской областной думе принять проект постановления. Вопрос планируется рассмотреть на ближайшем заседании регионального парламента.

На прошлой неделе в соцсетях появилось видео , на котором областной депутат во время обсуждения проекта федерального закона о социальных доплатах неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума, заявил, что у тех, кто работал, нормальная пенсия — 20—25 тыс., а 8 тыс. получают «тунеядцы и алкаши».

По словам Набиева, малоимущие сами виноваты в своем положении. Он также предложил установить доплату к пенсии не более 1 тыс. или 500 рублей.