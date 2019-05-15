Арбитражный суд Амурской области в среду приобщил акт проверки ЦБ РФ деятельности банка «Восточный» к рассмотрению иска компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн», требующей обязать представляющую интересы Baring Vostok кипрскую компанию Evison Holdings Limited, мажоритарного акционера банка «Восточный», продать истцу 9,99% акций банка.



Компания «Финвижн Холдингс», в сентябре прошлого года перерегистрировавшаяся в российской юрисдикции, обратилась в Арбитражный суд Амурской области с иском, в котором требует от Evison, исполнить соглашение о кол-опционе от 26 августа 2016 года по приобретению пакета акций банка «Восточный». Речь идет о кол-опционе, который был заключен в рамках слияния «Восточного» и Юниаструм Банка, принадлежавших Baring и Аветисяну с партнерами соответственно. Предполагалось, что после передачи 9,99% акций объединенного «Восточного» доля в нем Аветисяна и партнеров вырастет до 50% плюс одной акции. Однако Baring отказался исполнять опцион, объяснив это выявленной ЦБ «дырой» в капитале «Восточного», которую инвестфонд считает вызванной действиями бывших акционеров Юниаструм Банка.

Приобщить акт проверки ЦБ «Восточного» после слияния с Юниаструм Банком, состоящий из 17 томов, к базе доказательств попросил представитель Evison Олег Койда. По его словам, результаты проверки доказывают, что перед слиянием «Юниаструм» выводил активы.

«Подтверждается тезис о том, что в преддверии слияния банк «Юниаструм», контролируемый истцом, выводил активы. Предполагалось, что «Юниаструм» — это актив, но к банку «Восточный» был присоединен ноль, это в лучшем случае», — сказал Койда.

Он также обратился к представителю истца Ренату Бадахову с вопросом, признает ли он, что перед слиянием из Юниаструм Банка были выведены активы.

«Нет, я не вижу этому доказательств», — ответил Бадахов.

Первого апреля Арбитражный суд Амурской области в качестве обеспечительных мер по иску наложил арест на 9,99% акций «Восточного», но разрешил проводить допэмиссию ценных бумаг.

Банк «Восточный» и его владельцы в феврале оказались в центре внимания после того, как были арестованы основатель фонда Baring Vostok американец Майкл Калви и еще пять человек в рамках уголовного дела о хищении у банка 2,5 млрд рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, цена которых была сильно завышена. Калви, в свою очередь, заявил в суде, что сделка была прозрачна, в доказательство этого предложил продать спорный пакет акций на рынке.