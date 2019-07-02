ЦБ добился от банков появления требуемого количества точек сбора биометрии, однако всего четыре игрока предоставляют перечень удаленных услуг с ее использованием

Дистанционные услуги с использованием биометрии предоставляют лишь четыре банка — Совкомбанк, Хоум Кредит Банк, Почта Банк и Тинькофф Банк, хотя кредитные организации начали собирать биометрические данные россиян в единую биометрическую систему (ЕБС) год назад, сообщает «Коммерсант» .

Как сообщили изданию в «Ростелекоме», на сегодняшний день собирают биометрию 5,3 тыс. отделений 155 банков. Данные о количестве собранных образцов ни в ЦБ, ни в «Ростелекоме» не раскрывают. По информации источников «Коммерсанта», собрано порядка 10 тыс. образцов.

При этом лишь два банка из них готовы не только продавать продукты дистанционно, но и расставаться с клиентами — Тинькофф Банк и Совкомбанк. В Почта Банке, отметили в пресс-службе, у клиентов есть доступ ко всем продуктам банка. Однако закрыть удаленно с помощью простой электронной подписи можно только вклад и карту. Но если у клиента не сохранились данные счета или карты, возможность дистанционного закрытия пока не предусмотрена, пояснили в кредитной организации. В Хоум Кредит Банке, предоставляющем дистанционно POS-кредиты, пока возможности дистанционного отказа от продуктов банка нет.

Как показывают отзывы о работе банков на профильных форумах, многие клиенты как раз испытывают сложности из-за невозможности дистанционного расставания с банком. Например, в Сбербанке нельзя дистанционно закрыть карту, в МКБ и Райффайзенбанке также ограниченный функционал, тут сообщили, что работают над возможностью в будущем дистанционного отказа от всех продуктов через ДБО. Банк «ФК Открытие» обещает совместить дистанционный отказ с введением дистанционных услуг на основании данных из ЕБС. В «Ак Барсе» можно блокировать дистанционно карты, закрывать карточные и депозитные счета.

При этом юридических или иных преград для дистанционного закрытия счетов, в том числе с верификацией через ЕБС, нет, уверены эксперты.

По мнению главного экономиста «ПФ Капитала» Евгения Надоршина, ситуация со сбором биометрии могла бы сдвинуться с мертвой точки, если бы регулятор обязал банки предоставлять услуги на основании биометрии и отказываться от услуг дистанционно. По мнению замглавы ФБК Алексея Терехова, пока у граждан сдача биометрии не будет ассоциироваться с какой-либо нужной им услугой, они не будут сдавать данные. «Возможность дистанционного закрытия счетов для клиентов, даже открывших их в офлайне, очень важна — отделение банка могло переехать, закрыться и тому подобное. Многие из экономии времени хотели бы решать такие вопросы дистанционно, и если бы банки пошли навстречу клиентам, то количество желающих сдать биометрию заметно бы выросло», — заключает зампред правления Ланта-Банка Дмитрий Шевченко.