Справка Banki.ru

Финучреждение было зарегистрировано в ноябре 1990 года в Брянске под наименованием «Бежица-Банк». В число значимых акционеров и основных клиентов в 1990-е годы и вплоть до начала 2000-х входили Брянский машиностроительный завод, Брянский электромеханический завод, Брянский химический завод, предприятие «Меноком», Брянский молочный комбинат. В 2004 году банк стал участником системы страхования вкладов. В 2005 году в капитал банка вошло Росимущество. В 2006 году кредитная организация оказалась в сфере интересов Банка Москвы, который к 2009 году контролировал уже свыше 95% фининститута. К тому времени Бежица-Банк занимал в Брянской области устойчивые позиции по ипотеке, а также по кредитованию среднего и малого бизнеса. После поглощения в 2011 году Банка Москвы группой ВТБ Бежица-Банк де-юре стал участником группы.

В апреле 2012 года розничный банк ВТБ 24 стал владельцем 100% акций Бежица-Банка. Правление последнего возглавил экс-зампред «Русского Стандарта» и ВТБ 24 Дмитрий Руденко, который в составе команды «Русского Стандарта» фактически был пионером при запуске потребительского кредитования в РФ, в том числе кредитования непосредственно в торговых точках (POS-кредитования). Остальные топ-менеджеры банка практически в полном составе также являлись выходцами из «Русского Стандарта».

В октябре 2012 года Бежица-Банк провел ребрендинг и получил новое наименование — «Лето Банк», а его головной офис переехал в Москву. Лето Банк представлял собой так называемый легкий банк, ориентированный на массовый розничный сегмент. Фининститут специализировался на экспресс-кредитовании (в том числе в торговых сетях), выдаче кредитов наличными и кредитных картах.

В 2015 году было принято решение создать на базе Лето Банка новый Почта Банк с продажей группой ВТБ 50% минус одной акции банка Почте России. После одобрения ФАС в январе 2016 года сделка состоялась, а с 6 апреля 2016 года Лето Банк официально изменил наименование на ПАО «Почта Банк». Таким образом, до недавнего времени ВТБ 24 контролировал 50% плюс одну акцию в капитале Почта Банка, 50% минус одна акция принадлежали ООО «Почтовые финансы» — стопроцентной дочерней организации ФГУП «Почта России». В январе 2018 года лицензия ВТБ 24 была аннулирована в связи с реорганизацией в форме присоединения банка к ПАО «ВТБ».

На текущий момент ПАО «ВТБ» и ФГУП «Почта России» контролируют по 49,99% акций Почта Банка, еще две акции принадлежат президенту — председателю правления Почта Банка Дмитрию Руденко.

Вся региональная сеть Лето Банка (338 клиентских центров, 283 стойки и более 46 тыс. POS-точек) продолжила работу под новым брендом Почта Банка. В 2016 году было открыто более 6,3 тыс. точек оказания банковских услуг в 3,5 тыс. отделений почтовой связи. По итогам 2017 года Почта Банк открыл порядка 12,5 тыс. точек обслуживания в 82 регионах РФ и занял второе место по размеру розничной сети на российском финансовом рынке. Более 80% географии его присутствия приходится на сельскую местность и города с населением до 30 тыс. человек. До конца 2018 года планируется открытие порядка 18 тыс. точек присутствия банка в отделениях почтовой связи, к 2023 году запланировано открытие более 26 тыс. точек по всей России, включая труднодоступные регионы. Большая часть таких точек (согласно стратегии, более 90% в 2023 году) будет приходиться на малые форматы в почтовых отделениях. Число клиентов банка в 2017 году достигло 6,3 млн человек. К 2023 году фининститут планирует нарастить клиентскую базу до 21 млн человек и войти в топ-3 ведущих банков России по этому показателю. Среднесписочная численность персонала на начало 2017 года составляла 7 736 человек.

Целевыми клиентскими сегментами банка являются пенсионеры, участники зарплатных проектов, интернет-покупатели, малый и микробизнес. Стратегия банка предусматривает выстраивание долгосрочных отношений с Пенсионным Фондом РФ и открытие точек присутствия в его региональных отделениях. Текущий список услуг банка для розничных клиентов включает в себя кредиты (наличными, рефинансирование, на образование, для сотрудников корпоративных клиентов, для пенсионеров), дебетовые и кредитные карты (Visa, «Мир»), вклады, проведение платежей и переводов (в том числе через Western Union), сберегательные счета с начисляемым процентом на остаток средств и др. Планируется также, что фининститут будет вести зарплатные проекты, в том числе самой Почты России. Банк также предлагает кредиты корпоративным клиентам, хотя их доля на балансе минимальна. На начало 2018 года к услугам клиентов банк располагал сетью банкоматов из почти 4 тыс. устройств.

За последний год активы нетто кредитной организации увеличились вдвое — до 286,8 млрд рублей на 1 марта 2018 года. Рост активов фондировался преимущественно вкладами частных клиентов, объем которых увеличился более чем в четыре раза (+142,6 млрд рублей). Примерно две трети привлеченной ликвидности было направлено на розничное кредитование и еще треть — в виде кредитов на рынок МБК.

В результате активного роста вклады физлиц формируют на отчетную дату основную долю в пассивах — 65%. Привлеченные МБК составляли 14% от пассивов, при этом все средства были привлечены от ВТБ 24. В составе этих средств преобладают кредиты, выданные на срок от одного года до трех лет. Внутри месяца банк практически не привлекает МБК. Оставшаяся часть пассивов сформирована преимущественно собственным капиталом, доля средств предприятий и организаций едва превышает 1%. За последний год объем капитала банка, рассчитанного по методике ЦБ, увеличился вдвое. Прирост основных средств произошел как за счет докапитализации банка акционерами, так и собственной прибыли кредитной организации, а также привлечения субординированного займа.

Активы банка на 73,6% представлены розничным кредитным портфелем, объем которого за последние 12 месяцев вырос на 74%. Корпоративные ссуды в портфеле практически отсутствуют. Объем просроченной задолженности в совокупном портфеле за последний год почти не изменился, что вкупе с внушительным ростом новых ссуд позволило снизить долю просрочки с 16% до 9%. Уровень резервирования также сократился почти вдвое — до 13,3%, полностью покрывая просрочку. Обеспечение кредитов залогом имущества в силу розничного направления деятельности отсутствует. В срочной структуре ссудного портфеля примерно половина кредитов приходится на сроки более трех лет, еще порядка четверти — на сроки от одного года до трех лет.

Портфель выданных МБК к отчетной дате составил 16,4% от активов нетто, хотя еще годом ранее не превышал долю в 0,1%. Все МБК на отчетную дату предоставлены на короткие сроки. Банк традиционно размещается на денежном рынке редко и в незначительных объемах, однако с ноября 2017 года отмечается тенденция роста объемов кредитования на рынке МБК. В результате с ноября 2017 по февраль 2018 года внутримесячный оборот по выданным межбанковским кредитам вырос с 32,5 млрд до 327,5 млрд рублей.

Высоколиквидные активы составляют 5,4% от активов нетто (большая часть представлена средствами в кассе), прочие активы, основные средства и вложения в капиталы других организаций в сумме занимают чуть больше 4,5% активов нетто.

Портфель ценных бумаг отсутствует. На рынке РЕПО банк не работает. Обороты по FX также минимальны.

По итогам 2017 года банком получена чистая прибыль в размере 5,6 млрд рублей, согласно отчетности по РСБУ (в 2016 году аналогичный показатель составил 721,5 млн рублей). За первые два месяца 2018 года банк успел заработать 2,1 млрд рублей.

Наблюдательный совет: Николай Никифоров (председатель), Андрей Костин, Пекка Вильякайнен, Анатолий Печатников, Владимир Салахутдинов, Дмитрий Руденко, Владимир Левыкин, Дмитрий Пьянов, Николай Подгузов.

Правление: Дмитрий Руденко (председатель, президент), Георгий Горшков, Елена Мохначева, Святослав Емельянов, Павел Тулубьев, Анастасия Масленникова, Наталия Строкун.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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