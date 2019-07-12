Почта России планирует увеличить заработную плату своим сотрудникам примерно на 20% за полтора года, сообщил генеральный директор предприятия Николай Подгузов в эфире Первого канала в пятницу.



«Это важный момент. Мы приняли соответствующую программу повышения зарплат, начали с Дальнего Востока. За полтора года повысим зарплаты примерно на 20%», — сказал Подгузов.

Ранее глава Почты России Николай Подгузов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным информировал, что рост зарплаты коснется более 210 тыс. сотрудников, а в фонд оплаты труда планируется инвестировать 11,5 млрд рублей. В программу повышения заработных плат вошли почтальоны, операторы почтовой связи, начальники отделений и их заместители. Первый этап масштабной программы по повышению заработной платы сотрудникам основного производства стартовал в июне.

В ходе обсуждения закона о реорганизации Почты России Подгузов сообщил, что в среднем по регионам зарплата рядового почтальона составляет 15 тыс. рублей, а минимальная соответствует уровню минимального размера оплаты труда (МРОТ), то есть 11 163 рублям. При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пристыдила главу Почты России за демонстративные запуски дорогих беспилотников на фоне низких зарплат почтальонов.