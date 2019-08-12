Посол России в Лондоне Александр Яковенко считает, что Великобритания в ближайшие несколько лет после выхода из Европейского союза будет бороться за экономическое выживание. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24» в понедельник, передает ТАСС.

«Это будет такая борьба за стабилизацию экономики и где-то в ближайшие несколько лет за экономическое выживание», — поделился он оценкой последствий Brexit для Великобритании.

Яковенко пояснил, что сейчас страна стремительно движется к реализации «жесткого» сценария выхода из ЕС без каких-либо договоренностей и такое развитие событий будет чревато тяжелыми экономическими издержками для Соединенного Королевства.

«Скорее всего, упадет фунт, и, как говорит президент Банка Англии, возможно очень серьезное сокращение экономики», — отметил он. Благосостояние Великобритании очень сильно зависит от сферы услуг, и с перемещением части сервисов в страны ЕС после Brexit британцы могут потерять существенную долю рынка, продолжил посол.

Кроме того, как указал Яковенко, в случае «жесткого» разрыва с Евросоюзом Великобритании «необходимо будет искать какие-то варианты, с тем чтобы избежать шоковой терапии», поскольку 54% ее внешней торговли приходится на ЕС.



Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон при вступлении в должность 24 июля пообещал, что 31 октября страна покинет ЕС «без всяких «если» или «но».